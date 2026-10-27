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Джокович: Студентите устояха на натиска и сега Сърбия ще може да просперира

  • 27 окт 2026 | 22:31
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Джокович: Студентите устояха на натиска и сега Сърбия ще може да просперира

Тенис легендата Новак Джокович заяви, че младежкото движение в Сърбия е породило „чувство на гордост“ по целия свят след изненадващата си изборна победа над дългогодишния силен човек в страната Александър Вучич.

Вучич призна поражението си в неделя на избори, в които той и неговата дясна партия се изправиха срещу разнородно опозиционно движение, водено от студенти, които в продължение на две години протестираха срещу управлението му.

На пресконференция във вторник по време на тенис турнира в Базел, Джокович беше попитан за политическите новини в родината си.

„Много се радвам за това“, каза сърбинът. - Изразявам най-дълбокото си уважение към студентите и младите хора, които се бориха. Те показаха достойнство и невероятна устойчивост през последните две години, въпреки огромния натиск. Изпитвам голямо възхищение от това, което постигнаха, и от начина, по който се държаха. Те успяха да създадат чувство на гордост у всички хора – не само в Сърбия, но и в чужбина.“

Джокович, който живее в Гърция, на няколко пъти публично е подкрепял студентските протести.

Той добави: „Победата е факт и сега всички се надяваме, че страната ни ще просперира и че ще се радваме на бъдещето, което предстои.“

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Снимки: Imago

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