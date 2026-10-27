Джокович: Студентите устояха на натиска и сега Сърбия ще може да просперира

Тенис легендата Новак Джокович заяви, че младежкото движение в Сърбия е породило „чувство на гордост“ по целия свят след изненадващата си изборна победа над дългогодишния силен човек в страната Александър Вучич.

Вучич призна поражението си в неделя на избори, в които той и неговата дясна партия се изправиха срещу разнородно опозиционно движение, водено от студенти, които в продължение на две години протестираха срещу управлението му.

На пресконференция във вторник по време на тенис турнира в Базел, Джокович беше попитан за политическите новини в родината си.

🗣️ Novak Djokovic says he's very happy the students defeated Vucic in the Serbian elections: Djokovic: "I'm very happy about this. My deepest respect to the students who fought and shown dignity and resilience. I have lots of admiration for what they've done. They managed to create a sense of pride in Serbia and in the world. The victory is secure and we all now have hopes that our country will be prosperous and enjoying the future that is coming." https://t.co/14sp9dfb3w — Danny (@DjokovicFan_) October 27, 2026

„Много се радвам за това“, каза сърбинът. - Изразявам най-дълбокото си уважение към студентите и младите хора, които се бориха. Те показаха достойнство и невероятна устойчивост през последните две години, въпреки огромния натиск. Изпитвам голямо възхищение от това, което постигнаха, и от начина, по който се държаха. Те успяха да създадат чувство на гордост у всички хора – не само в Сърбия, но и в чужбина.“

Джокович, който живее в Гърция, на няколко пъти публично е подкрепял студентските протести.

Той добави: „Победата е факт и сега всички се надяваме, че страната ни ще просперира и че ще се радваме на бъдещето, което предстои.“

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Снимки: Imago