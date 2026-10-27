Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

13-та поредна загуба за Винъс Уилямс в мач с рекордна възрастова разлика

  • 27 окт 2026 | 16:08
  • 322
  • 0
13-та поредна загуба за Винъс Уилямс в мач с рекордна възрастова разлика

Носителката на седем титли от Големия шлем на сингъл и бивша номер 1 в света Винъс Уилямс (САЩ) вече има баланс от 13 поражения и нито една победа през годината, след като 46-годишната американка отстъпи с 2:6, 2:6 пред тийнейджърката Лили Тагер (Австрия) в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите WТА 250 в Гуанджоу (Китай).

Разликата във възрастта от 28 години между двете е нов рекорд в професионалния Тур при жените. 18-годишната австрийка е родена през 2008 година, когато Уилямс печели последната от петте си титли на "Уимбълдън".

Американката вече се намира на 599-ото място в света и в Гуанджоу изигра първия си мач поединично от два месеца, след като на Откритото първенство на САЩ беше елиминирана в първия кръг от сънародничката си София Кенин. Така Винъс Уилямс е в серия от 16 поредни поражения в Тура на WТА, която започна през юли миналата година.

Ветеранката от САЩ нямаше нито една точка за пробив, докато младата австрийка се възползва от 4 от 16-те, които се откриха пред нея, за да триумфира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Григор Димитров излиза срещу Флавио Коболи във Виена в търсене на ритъм и форма

Григор Димитров излиза срещу Флавио Коболи във Виена в търсене на ритъм и форма

  • 27 окт 2026 | 13:52
  • 743
  • 0
Играчите призоваха АТР да не намаля наградния фонд при двойките

Играчите призоваха АТР да не намаля наградния фонд при двойките

  • 27 окт 2026 | 13:06
  • 309
  • 2
Бен Шелтън: Нечестно е да се твърди, че доминацията на Алкарас и Синер избледнява

Бен Шелтън: Нечестно е да се твърди, че доминацията на Алкарас и Синер избледнява

  • 27 окт 2026 | 05:11
  • 1632
  • 0
Разкриха името на новия треньор на Синер

Разкриха името на новия треньор на Синер

  • 27 окт 2026 | 04:54
  • 1436
  • 0
Великобритания обяви състава си за финалите за Купа "Дейвис"

Великобритания обяви състава си за финалите за Купа "Дейвис"

  • 27 окт 2026 | 04:29
  • 828
  • 0
Алкарас преди старта във Виена: Доволен съм от играта си, но имам нужда от мачове и ритъм

Алкарас преди старта във Виена: Доволен съм от играта си, но имам нужда от мачове и ритъм

  • 27 окт 2026 | 04:07
  • 698
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 5551
  • 16
11-те на Черно море и Септември

11-те на Черно море и Септември

  • 27 окт 2026 | 15:47
  • 2321
  • 2
Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 13366
  • 90
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 6884
  • 18
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 17677
  • 6
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 23975
  • 102