13-та поредна загуба за Винъс Уилямс в мач с рекордна възрастова разлика

Носителката на седем титли от Големия шлем на сингъл и бивша номер 1 в света Винъс Уилямс (САЩ) вече има баланс от 13 поражения и нито една победа през годината, след като 46-годишната американка отстъпи с 2:6, 2:6 пред тийнейджърката Лили Тагер (Австрия) в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите WТА 250 в Гуанджоу (Китай).

Разликата във възрастта от 28 години между двете е нов рекорд в професионалния Тур при жените. 18-годишната австрийка е родена през 2008 година, когато Уилямс печели последната от петте си титли на "Уимбълдън".

Sealed in style 💫 Lilli Tagger takes the win against V. Williams in Guangzhou, 6-2, 6-2! #GuangzhouOpen https://t.co/UwUthzznVY — wta (@WTA) October 27, 2026

Американката вече се намира на 599-ото място в света и в Гуанджоу изигра първия си мач поединично от два месеца, след като на Откритото първенство на САЩ беше елиминирана в първия кръг от сънародничката си София Кенин. Така Винъс Уилямс е в серия от 16 поредни поражения в Тура на WТА, която започна през юли миналата година.

Ветеранката от САЩ нямаше нито една точка за пробив, докато младата австрийка се възползва от 4 от 16-те, които се откриха пред нея, за да триумфира.

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