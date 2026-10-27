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Александър Василев стартира с успех в Гърция

  • 27 окт 2026 | 17:05
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Александър Василев стартира с успех в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев стартира с успех участието си на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди евро.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под номер 4 в основната схема, надигра представителя на домакините Николаос Чатзиавраам с 6:4, 6:1 за 72 минути на корта.

Двубоят беше равностоен до 4:4 в първия сет, но след това Василев спечели седем поредни гейма по пътя си към крайния успех.

Съперник на Василев във втория кръг ще бъде Михел Хоп (Германия).

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