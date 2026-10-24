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Сложни препятствия чакат Джокович при завръщането му в Базел

  • 24 окт 2026 | 06:30
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Сложни препятствия чакат Джокович при завръщането му в Базел

Сръбският тенисист Новак Джокович се завръща в Базел след 15-годишна пауза, за да вземе участие в турнира от сериите ATP 500. В Швейцария най-великият тенисист за всички времена няма да има никак лесна задача.

Турнирът в Базел стартира на 24 октомври, а там Рафаел Ходар ще бъде основният конкурент на Джокович в битката за Финалния мастърс. В Базел ще участват цели осем тенисисти от топ 20 на ранглистата на АТП, като освен Ходар и Джокович на корта ще излязат още Бен Шелтън, Артюр Фис, Алехандро Давидович Фокина, Тейлър Фриц, Александър Бублик и Иржи Лехечка.

Пред Джокович има доста потенциални капани още в първия кръг, тъй като в надпреварата се включват изключително коварни съперници като Каспер Руд, Валантен Вашеро, Алехандро Табило, Алекс Микелсен, Стефанос Циципас и Холгер Руне.

Джокович ще участва в Базел за първи път от 15 години
Джокович ще участва в Базел за първи път от 15 години

Новак Джокович и Рафаел Ходар няма как да се изправят един срещу друг преди евентуален финал, тъй като са поставени съответно като четвърти и трети в схемата и са в различни потоци. На полуфиналите техни съперници могат да бъдат Шелтън или Фис.

Турнирът от сериите АТП 500 в Базел е с общ награден фонд от 2 584 155 евро.

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