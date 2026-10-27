Алкарас преодоля Хачанов на тенис турнира във Виена

Карлос Алкарас надделя над Карен Хачанов с 6:4, 7:6(5) и се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТP 500 в австрийската столица Виена с награден фонд 2 797 985 евро. Световният номер три пропусна три мачбола във втория сет, след което успя да навакса изоставане от 1:3 точки в тайбрека и да стигне до успеха.

Той си осигури продължаване напред след два часа и четири минути игра, завършвайки двубоя с прецизно воле на мрежата. В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу австриеца Юри Родионов, участващ с “уайлд кард“ или срещу финалиста от турнира в Алмати миналата седмица – Николоз Басилашвили.

За Алкарас, който участва в този турнир от категория ATP 500 за първи път от 2021 г. насам, това бе поредна победа, с която той удължи серията си без загуба на това ниво до 22 мача. Испанецът се стреми към своята четвърта титла за сезона, след като вече триумфира на Откритото първенство на Австралия, в Доха и в Токио.

Седемкратният шампион от Големия шлем пропусна голяма част от сезон 2026 – включително „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ – заради контузия на китката, преди да се завърне на корта по време на US Open.

Седмият в схемата Томи Пол също продължава напред във Виена след победа над руснака Андрей Рубльов със 7:5, 6:2. Мачът продължи 1 час и 30 минути.

Пол ще се изправи срещу италианеца Лучано Дардери във втория кръг.

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Снимки: Gettyimages