Артета обясни реакцията си спрямо изгонения играч на Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри какво е казал на 16-годишния Макс Дауман, след като младият футболист бе изгонен от игра при шокиращото отпадане на „артилеристите“ от Флийтууд Таун в турнира за Купата на лигата (Карабао Къп). Шампионите на Премиър лийг бяха елиминирани след 1:1 в редовното време и последвало изпълнение на дузпи.

Малко преди лондончани да се простят с надпреварата след дузпи срещу представителя на Лига 2, Дауман получи директен червен картон за невъздържана постъпка. Младокът изрита Харисън Нийл като реакция след твърдо влизане на защитника на Флийтууд.

Poor Dowman may not see football again under Arteta ! https://t.co/ezizbjatSu — Tamale (@256Rootyherman) October 27, 2026

Докато Дауман се насочваше към съблекалните и минаваше край резервната скамейка, Артета се приближи и му каза няколко думи. Това поведение предизвика критики от страна на телевизионния анализатор Пол Мърсън, според когото наставникът е трябвало да прегърне и подкрепи младока.

Запитан след двубоя какво точно е споделил с тийнейджъра, Артета отговори кратко: „Беше нещо, което обсъдихме още преди мача.“

Arteta doesn’t look happy with Dowman https://t.co/kKOKrEWvTh — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@0de11_) October 27, 2026

По време на директното излъчване по „Скай Спортс“ коментаторът Анди Хинчклиф определи изгонването като твърде строго. Артета коментира ситуацията така: „Не съм видял повторение на камерите. От моята позиция не се вижда ясно какво става. Съдията взе решението и това е всичко. Дори с десет души на терена имахме три чисти положения да вкараме втори гол.“

На въпрос дали Дауман трябва да си извади поука от инцидента, наставникът допълни: „Когато се подготвяхме за контекста на този мач, бяхме напълно наясно какво да очакваме и кои са нещата, които трябва да контролираме емоционално.“

Случилото се край тъчлинията предизвика широк отзвук сред анализаторите. Пол Мърсън не скри разочарованието си от реакцията на испанския треньор:

„Ако това беше опитен национал като Виктор Гьокереш, Артета едва ли щеше да реагира по този начин. Но го направи срещу 16-годишно момче. Той не е първият, нито ще бъде последният изгонен играч на Арсенал. На негово място щях да го прегърна през рамото – резултатът все още беше 1:1 и отборът беше в мача. Всички казваме неща, за които после съжаляваме, и ако можеше да върне момента, Артета щеше да постъпи по друг начин.“

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