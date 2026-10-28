Сеганов и Алексoв с драматична първа загуба в Турция

Отборът на Истанбул ББ, с българите Георги Сеганов и Кристиян Алексов в състава си, допусна драматична първа загуба за сезона в турската Ефелер лига, след като отстъпи на Истанбул Генчлик с 2:3 (25:20, 20:25, 19:25, 28:26, 11:15) в среща от 3-ия кръг на първенството.

Така ИББ се смъкна на 6-о място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. В следващия 4-и кръг Сеганов, Алексов и съотборниците му ще играят с гранда Фенербахче Медикана. Двубоят е в събота (31 октомври) от 15,30 часа българско време.

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Георги Сеганов бе титуляр във всичките пет гейма и завърши с 3 точки (1 блок и 33% ефективност в атака - +2). Кристиян Алексов пък се появи за малко като резерва в третата част, но остана без точков актив.

Над всички за ИББ отново беше Али Фазлъ с 29 точки (3 аса, 54% ефективност в атака - +21), а Урош Ковачевич добави 20 точки (2 блока, 4 аса, 36% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +13), но и това не помогна за успеха.

Най-полезен за Истанбул Генчлик бе Кристиан Падар, койтоо също реализира 29 точки (4 блока, 2 аса, 59% ефективност в атака и 24% позитивно посрещане - +19). Доган Каракоч добави 22 точки (2 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака - +15) за победата.

ИСТАНБУЛ ГЕНЧЛИК – ИББ 3:2 (20:25, 25:20, 25:19, 26:28, 15:11)

ИСТАНБУЛ ГЕНЧЛИК: Ясин Айдън 18, Мустафа Дженгиз 6, Кристиан Тондайк 10, Кристиан Падар 29, Бертуг Йондеш 5, Доган Каракоч 22 – Бурак Мерт-либеро (Батуралп Бурак Гюнгьор, Джанер Чичекоглу)

Старши треньор: МУСТАФА РАМАЗАНОГЛУ

ИСТАНБУЛ ББ: Селим Йълдъз 6, ГЕОРГИ СЕГАНОВ 3, Урош Ковачевич 20, Фуркан Дур 7, Али Фазлъ 29, Хамди Еркан 4 – Бату Акбаба-либеро (Селман Атеш 2, Халил Ибрахим Курт, Еюп Демирбилер 4, КРИСТИЯН АЛЕКСОВ)

Старши треньор: ЖАРКО РИСТОСКИ.

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