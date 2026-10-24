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Бранимир Грозданов блесна с 20 точки, но Султанбейли отстъпи на Сеганов, Алексов и ИББ в Турция

  • 24 окт 2026 | 20:00
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Бранимир Грозданов блесна с 20 точки, но Султанбейли отстъпи на Сеганов, Алексов и ИББ в Турция

Българският посрещач Бранимир Грозданов изигра много силен мач, но неговият Султанбейли Беледийе загуби драматично "българския" сблъсък във втория кръг на турската Ефелер лига. Грозданов и съотборниците му отстъпиха като гости на Истанбул ББ, в чийто състав играят Георги Сеганов и Кристиян Алексов, с 2:3 (15:25, 25:17, 25:20, 21:25, 12:15) в среща, играна този следобед.

Султанбейли е на последното 14-о място във временното класиране и с -2 точки заради наказание от местната федерация заради финансови проблеми на клуба. Тимът на Сеганов и Алексов пък са на 3-а позиция в подреждането с 2 победи от 2 мача и 5 точки.

В междинния 3-и кръг Грозданов и компания ще са домакини на Гебзе, докато ИББ ще играе с Истанбул Генчлик. И двата мача са във вторник (27 октомври).

Бранимир Грозданов изигра страхотен мач и стана втори по резултатност за своя тим с 20 точки (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +14).

Петър Дирлич пък завърши с точка повече за Султанбейли - 21 (3 блока, 2 аса и 43% ефективност в атака - +14), но и това не помогна за успеха.

От друга страна Георги Сеганов игра цял мач като титуляр за ИББ, докато Кристиян Алексов се появи за кратко като резерва в третата част.

Над всички за Истанбул ББ бе Али Фазлъ с 32 точки (3 блока, 3 аса и 59% ефективност в атака - +28), а Урош Ковачевич добави 20 точки за победата.

ИСТАНБУЛ ББ – СУЛТАНБЕЙЛИ БЕЛЕДИЙЕСПОР 3:2 (25:15, 17:25, 20:25, 25:21, 15:12)

ИСТАНБУЛ ББ: ГЕОРГИ СЕГАНОВ, Али Фазлъ 32, Урош Ковачевич 20, Хамди Еркан 10, Селим Йълдъз 3, Фуркан Дур 5 — Тугрул Мансур Дюздже–либеро (Еюп Демирбилер 5, Селман Атеш 1, Халил Ибрахим Курт 1, КРИСТИЯН АЛЕКСОВ, Густаво Кардозо, Рене Тепан, Бату Акбаба-либеро)

Старши треньор: ЖАРКО РИСТОСКИ

СУЛТАНБЕЙЛИ: Рафаел Кор 3, Петър Дирлич 21, БРАНИМИР ГРОЗДАНОВ 20, Абдулах Джам 14, Чаатай Дурмаз 9, Емин Гьок 8 — Джанер Ергюл–либеро (Емре Берат Фърат 1, Серджан Юксел Бидак, Огузхан Карашу, Йълмаз Юнер, Мустафа Джерватоглу, Бурхан Зорлуер, Юнус Емре Ершахин)

Старши треньор: ДЖЕМАЛ ШЕНСЬОЙ.

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