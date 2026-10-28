Преслав Петков с 9 точки, Дюрен с 3-та поредна победа в Германия

Националът Преслав Петков и неговият СВД пауърволейс (Дюрен) постигнаха трета поредна победа от началото на сезона в германската Бундеслига. Петков и компания биха категорично като гости Баден Волейс ССК (Карлсруе) с 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) в мач от 3-ия кръг на шампионата.

По този начин Дюрен е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки. В следващия 4-и кръг Петков и съотборниците му са домакини на новака СВ Варнемюнде. Срещата е в петък (30 октомври) от 20,00 часа българско време.

Преслав Петков с 3 точки! Дюрен стартира с победа в Бундеслигата

Преслав Петков изигра силен мач за Дюрен и стана втори по резултатност с 9 точки (2 блока и 70% ефективност в атака), с колкото завърши и Робин Багдади.

Най-резултатен за гостите стана Андрес Йефанов с 10 точки (45% ефективност в атака) за победата.

За тима на Карлсруе Никлас Уул беше единственият с двуцифров актив, след като приключи с 11 точки.

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