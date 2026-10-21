Преслав Петков с 3 точки! Дюрен стартира с победа в Бундеслигата

Преслав Петков започна с победа участието си в германската волейболна Бундеслига. Българският център отбеляза 3 точки при успеха на Дюрен като гост на Ротенбург с 3:0 (25:9, 25:15, 25:21) на 20 октомври в срещата, която откри първенството за сезон 2026/2027.

Петков остана резерва в първите два гейма, а в третия започна като титуляр на мястото на Даниел Ветер. Той реализира две от 5-те си атаки за 40% ефективност и добави една блокада. Допусна две грешки в нападение и една от двата си сервиса, без ас.

Двубоят имаше специален заряд за треньора на гостите Кристоф Ахтен. Именно Ротенбург беше първата му спирка в Германия през сезон 2019/2020, а сега белгиецът се върна като съперник в вечерта, в която домакините отново заиграха в елита след шестгодишно отсъствие.

Успехът дойде след труден уикенд за Дюрен в турнира за Купата на лигата. Тимът завърши седми след загуби от Люнебург и Лудвигсбург и победа над Нетцхоперс, като изигра три срещи в три последователни дни.

Допълнително притеснение преди гостуването беше травмата в ръката на либерото Трой Гуч, получена при сблъсък на терена. Срещу Ротенбург на този пост игра Михайло Косяк, който беше отличен за най-полезен състезател.

Най-резултатен за Дюрен стана Робин Багдади с 11 точки, следван от Андрес Йефанов с 9 точки и Омар Ойос с 8 точки.

РОТЕНБУРГ - ДЮРЕН 0:3 (9:25, 15:25, 21:25)

РОТЕНБУРГ: Киърън Робинсън-Дънинг 6, Никлас Лихтенауер 7, Йонас Енемарк, Филип Фридрих 4, Даниел Сулиста 9, Аурел Шпренгер - Мика Вицент Аман-либеро (Давид Дорнауф 4, Ерик Бранд, Лука Варлих, Теорен Бруйет, Робин Лебер-либеро).

ДЮРЕН: Марцин Ернастович 5, Филип Лаутер 6, Роберт Вийбер 2, Робин Багдади 11, Даниел Йозеф Ветер 6, Андрес Йефанов 9 - Михайло Косяк-либеро (Кайл Полсън 1, Преслав Петков 1, Омар Давид Ойос-Мехиас 9, Тобиас Хош, Паул Нустерер)

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