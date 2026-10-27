Възможно ли е завръщане на Ръсел Уестбрук в НБА?

Генералният мениджър на Оклахома Сити Тандър Сам Прести коментира дали обмисля възможността да върне в игра прекратилия кариерата си Ръсел Уестбрук на фона на сериозните контузии на Джейлън Уилямс и Кейсън Уолъс.

„Все още не съм мислил за свободното място в състава. Разбирам логиката на въпроса, но в този момент вниманието ми е изцяло насочено към нашите баскетболисти — да им окажем необходимата подкрепа и да помогнем на всеки в отбора. Предстои ни огромно изпитание, но такава е нашата професия и ние сме приели това предизвикателство“, заяви Прести.

Уилямс и Уолъс ще отсъстват от паркета за продължителен период, може би до края на сезона, като и на двамата им предстоят операции.

Специалистът Боби Маркс посочва, че Тандър имат право да подадат молба за изключение в състава заради контузени играчи. За да бъде одобрено то обаче, независим лекар, определен от НБА, трябва официално да удостовери, че поне един от състезателите няма да се възстанови преди 15 юни.

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Ръсел Уестбрук прекара периода между 2008 и 2019 година в редиците на Оклахома, като през това време завоюва наградата за най-полезен играч (MVP) и си извоюва статут на клубна легенда. След раздялата си с Тандър гардът смени шест различни франчайза, преди да обяви края на професионалната си кариера преди началото на сезон 2026/27.

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Снимки: Gettyimages