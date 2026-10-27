Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Възможно ли е завръщане на Ръсел Уестбрук в НБА?

  • 27 окт 2026 | 17:19
  • 475
  • 0
Възможно ли е завръщане на Ръсел Уестбрук в НБА?

Генералният мениджър на Оклахома Сити Тандър Сам Прести коментира дали обмисля възможността да върне в игра прекратилия кариерата си Ръсел Уестбрук на фона на сериозните контузии на Джейлън Уилямс и Кейсън Уолъс.

„Все още не съм мислил за свободното място в състава. Разбирам логиката на въпроса, но в този момент вниманието ми е изцяло насочено към нашите баскетболисти — да им окажем необходимата подкрепа и да помогнем на всеки в отбора. Предстои ни огромно изпитание, но такава е нашата професия и ние сме приели това предизвикателство“, заяви Прести.

Уилямс и Уолъс ще отсъстват от паркета за продължителен период, може би до края на сезона, като и на двамата им предстоят операции.

Специалистът Боби Маркс посочва, че Тандър имат право да подадат молба за изключение в състава заради контузени играчи. За да бъде одобрено то обаче, независим лекар, определен от НБА, трябва официално да удостовери, че поне един от състезателите няма да се възстанови преди 15 юни.

Кошмар за Оклахома още в началото на сезона - "Гръмотевиците" загубиха за дълго две ключови фигури
Кошмар за Оклахома още в началото на сезона - "Гръмотевиците" загубиха за дълго две ключови фигури

Ръсел Уестбрук прекара периода между 2008 и 2019 година в редиците на Оклахома, като през това време завоюва наградата за най-полезен играч (MVP) и си извоюва статут на клубна легенда. След раздялата си с Тандър гардът смени шест различни франчайза, преди да обяви края на професионалната си кариера преди началото на сезон 2026/27.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Партизан с подкрепление във Франция: Американците получиха зелена светлина

Партизан с подкрепление във Франция: Американците получиха зелена светлина

  • 27 окт 2026 | 14:16
  • 742
  • 0
Каташ преди визитата на Звезда: Наясно сме какво ни очаква

Каташ преди визитата на Звезда: Наясно сме какво ни очаква

  • 27 окт 2026 | 14:12
  • 416
  • 0
Новото попълнение на Партизан: Всички сме като едно семейство!

Новото попълнение на Партизан: Всички сме като едно семейство!

  • 27 окт 2026 | 14:08
  • 502
  • 0
Новобранецът Яксел Лендеборг е изненадан от ролята си за Уориърс на старта на сезонв

Новобранецът Яксел Лендеборг е изненадан от ролята си за Уориърс на старта на сезонв

  • 27 окт 2026 | 13:01
  • 456
  • 0
Мичъл и Гилджъс-Алекзандър изведоха осакатения от контузии Оклахома Сити до победа над Финикс

Мичъл и Гилджъс-Алекзандър изведоха осакатения от контузии Оклахома Сити до победа над Финикс

  • 27 окт 2026 | 12:51
  • 653
  • 0
Голдън Стейт записа първа победа за сезона след впечатляващ мач на Лендеборг срещу Денвър

Голдън Стейт записа първа победа за сезона след впечатляващ мач на Лендеборг срещу Денвър

  • 27 окт 2026 | 12:23
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 13936
  • 38
Черно море 2:0 Септември, Васил Панайотов удвои

Черно море 2:0 Септември, Васил Панайотов удвои

  • 27 окт 2026 | 17:33
  • 6700
  • 8
На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

  • 27 окт 2026 | 17:30
  • 851
  • 0
Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 16100
  • 93
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 10529
  • 28
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 26688
  • 114