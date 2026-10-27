Кошмар за Оклахома още в началото на сезона - "Гръмотевиците" загубиха за дълго две ключови фигури

Оклахома Сити Тъндър ще трябва да се справя без двама от основните си играчи за продължителен период от време, съобщи EPSN. "Гръмотевиците", които спечелиха титлата в Националната баскетболна асоциация през 2025 година, загубиха двe ключови фигури в лицето на Кейсън Уолъс и Джейлън Уилямс в неделя при победата със 108:101 над Лос Анджелис Клипърс.
Уолъс е със скъсан лабрум на лявото рамо и ще трябва да се оперира, след което да премине месеци на рехабилитация. Уилямс пък е с фрактура на малкия пищял на левия крак и изваден глезен. Той също ще трябва да се оперира, като след интервенцията ще може да се направи прогноза колко време ще се възстановява. По всяка вероятност обаче и двамата ще пропуснат по-голямата част от започналия през миналата седмица сезон в Националната баскетболна асоциация, а е възможно и да не играят повече до края на кампанията.
Ужасяваща контузия на Джейлън Уилямс помрачи победата на "Гръмотевиците"
Кейсън Уолъс бе избран сред най-добрите защитници в НБА през миналия сезон, а година по-рано същото признание получи и Джейлън Уилямс.
Контузиите на двамата баскетболисти, играещи на позиции 2 и 3 за Оклахома, е поредното изпитание от здравословен характер, пред което се изправят "Гръмотевиците" в последните години. Центърът Чет Холмгрен пропусна новобранския си сезон заради проблем в крака. Никола Топич игра само в десет мача през последните две години, защото първо имаше скъсани кръстни връзки, а след това трябваше да се бори и с рак на тестисите. Самият Джейлън Уилямс не игра в 49 мача през миналия сезон заради различни травми, основно в китката и в бедрото.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages