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Ужасяваща контузия на Джейлън Уилямс помрачи победата на "Гръмотевиците"

  • 26 окт 2026 | 12:23
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Ужасяваща контузия на Джейлън Уилямс помрачи победата на "Гръмотевиците"

Крилото Джейлън Уилямс получи тежка контузия в глезена в заключителните минути от победата на Оклахома Сити Тъндър над Лос Анджелис Клипърс (108:101) в неделя, което наложи изнасянето му от залата на носилка.

Малко повече от минута преди края на мача Уилямс опита пробив, бе фаулиран от Дерик Джоунс и падна лошо върху левия си крак. Реакцията му веднага показа колко сериозна е ситуацията – баскетболистът отвори широко уста и се хвана за главата.

След оказаната му незабавна медицинска помощ левият крак на Джейлън Уилямс бе обездвижен с шина, след което състезателят бе изнесен извън паркета.

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Снимки: Gettyimages

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