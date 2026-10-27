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Любо Ганев: Нумори Кейта искаше да играе за България, но нямаше как това да стане

  • 27 окт 2026 | 14:47
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Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев говори пред Sportal.bg дали е имало реална възможност звездата на световния волейбол Нумори Кейта да играе за националния отбор на България.

“Истина е, че през 2020 година започна процедура по издаване на българско гражданство на Нумори Кейта. Роденият в Мали волейболист искаше да играе за националния отбор на България, но реално на практика това нямаше как да стане. За да играе за националния отбор на България, то Кейта трябваше да живее и играе поне 3 поредни години в България… Това обаче нямаше как да стане, защото му даваха страхотни пари, за да се състезава за отбори в Република Корея и Италия. Нито един клуб в България не можеше да осигури огромната заплата на Нумори Кейта и затова тази идея не можа да се реализира”, заяви Любо Ганев специално пред Sportal.bg.

Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година
Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

Очаква се скоро 25-годишният универсален волейболист на Рана (Верона) да получи италианско гражданство и от 2027 година, да започне да играе за “Скуадра адзура”.

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