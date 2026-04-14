Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

  14 апр 2026 | 14:36
Президентът на италианската волейболна федерация (FIPAV) Джузепе Манфреди коментира застраховките, отношенията между клубове и национален отбор, както и интеграцията. Той разкри подробности за процеса по натурализация на Нумори Кейта и обяви инвестиция от 10 милиона евро за нови спортни съоръжения.

В интервю за вестник „la Repubblica“, президентът на FIPAV Джузепе Манфреди засегна някои от най-чувствителните и стратегически теми за настоящето и бъдещето на италианския волейбол. Той се спря по-специално на случая с Даниеле Лавия и ситуацията около Нумори Кейта.

Ръководителят на федерацията се върна към контузията, която предизвика дискусии в навечерието на Световното първенство за мъже, и изясни позицията на централата:

Италия без Даниеле Лавиа на Световното
Италия без Даниеле Лавиа на Световното

„Случай като този с Лавия никога повече не трябва да се случва. Поискахме от клубовете да ни предоставят договорите си, за да можем да изготвим застрахователни полици, които да защитават както играчите, така и клубовете, за да не търпят те загуби при подобни инциденти.“

Това е ясна позиция, придружена от размисъл върху връзката между клубовете и националния отбор:

„Не че не бяхме застраховани, но сега ще подходим още по-задълбочено, за да разрешим този проблем. На мястото на Тренто щях да реагирам по същия начин.“

Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?
Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

Друга централна тема е свързана с Нумори Кейта, нападател на Верона, който е в процес на придобиване на италианско гражданство с цел да играе за националния отбор:

„Федерацията на Мали даде зелена светлина. Очакваме документите, за да разберем дали той вече е играл официални мачове за техния тим. Международните правила се промениха, но той играе в нашето първенство от три години и ще стане италианец.“

Нумори Кейта: италианец, французин или турчин?
Нумори Кейта: италианец, французин или турчин?

Относно сроковете обаче е необходима предпазливост:

„Няма да успеем за Европейското първенство, но се надяваме да е готов за Световното догодина.“

Този ход има и символично значение за спорта в страната: „Женският национален отбор от много години е символ на интеграция, но при мъжете нещата стоят по-различно.“

По време на интервюто Манфреди коментира и управлението на звездите от женския национален отбор след спечелената световна титла. Въпреки първоначалната идея за дълга почивка, изборът на състезателките е бил друг:

„След като се съгласиха да почиват по време на Лигата на нациите, Паола Егону, Анна Данези, Алесия Оро и Мириам Сила отказаха възможността да пропуснат цял сезон – те искат да участват на Европейското първенство.“

Президентът изрази пълно доверие в решенията на селекционера Хулио Веласко: „Той е феномен, знае какво прави. Щом е взел такова решение, значи го е обмислил хиляди пъти.“

Освен техническите аспекти, Манфреди се спря и на ключов структурен проблем – спортните съоръжения: „След двете световни титли отчетохме експоненциален ръст на децата, които искат да тренират, но много от тях останаха в списъци с чакащи, защото няма достатъчно зали.“ Оттук идва и проектът на федерацията: „Ще инвестираме 10 милиона в квартални спортни зали с цел да създадем 15-20 нови съоръжения.“

volleyball.it

