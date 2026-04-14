Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година

Президентът на италианската волейболна федерация (FIPAV) Джузепе Манфреди коментира застраховките, отношенията между клубове и национален отбор, както и интеграцията. Той разкри подробности за процеса по натурализация на Нумори Кейта и обяви инвестиция от 10 милиона евро за нови спортни съоръжения.

В интервю за вестник „la Repubblica“, президентът на FIPAV Джузепе Манфреди засегна някои от най-чувствителните и стратегически теми за настоящето и бъдещето на италианския волейбол. Той се спря по-специално на случая с Даниеле Лавия и ситуацията около Нумори Кейта.

Ръководителят на федерацията се върна към контузията, която предизвика дискусии в навечерието на Световното първенство за мъже, и изясни позицията на централата:

Италия без Даниеле Лавиа на Световното

„Случай като този с Лавия никога повече не трябва да се случва. Поискахме от клубовете да ни предоставят договорите си, за да можем да изготвим застрахователни полици, които да защитават както играчите, така и клубовете, за да не търпят те загуби при подобни инциденти.“

Това е ясна позиция, придружена от размисъл върху връзката между клубовете и националния отбор:

„Не че не бяхме застраховани, но сега ще подходим още по-задълбочено, за да разрешим този проблем. На мястото на Тренто щях да реагирам по същия начин.“

Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

Друга централна тема е свързана с Нумори Кейта, нападател на Верона, който е в процес на придобиване на италианско гражданство с цел да играе за националния отбор:

„Федерацията на Мали даде зелена светлина. Очакваме документите, за да разберем дали той вече е играл официални мачове за техния тим. Международните правила се промениха, но той играе в нашето първенство от три години и ще стане италианец.“

Нумори Кейта: италианец, французин или турчин?

Относно сроковете обаче е необходима предпазливост:

„Няма да успеем за Европейското първенство, но се надяваме да е готов за Световното догодина.“

Този ход има и символично значение за спорта в страната: „Женският национален отбор от много години е символ на интеграция, но при мъжете нещата стоят по-различно.“

По време на интервюто Манфреди коментира и управлението на звездите от женския национален отбор след спечелената световна титла. Въпреки първоначалната идея за дълга почивка, изборът на състезателките е бил друг:

„След като се съгласиха да почиват по време на Лигата на нациите, Паола Егону, Анна Данези, Алесия Оро и Мириам Сила отказаха възможността да пропуснат цял сезон – те искат да участват на Европейското първенство.“

Due temi caldi per il futuro del volley azzurro: il caso Lavia e la possibile convocazione di Keita.



“Un caso Lavia non dovrà mai più esserci”

Giuseppe Manfredi traccia la linea: nuove tutele per evitare situazioni simili tra club e Nazionale.



Sul fronte Keita, si apre uno… pic.twitter.com/lGsOAkwqfL — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) April 13, 2026

Президентът изрази пълно доверие в решенията на селекционера Хулио Веласко: „Той е феномен, знае какво прави. Щом е взел такова решение, значи го е обмислил хиляди пъти.“

Освен техническите аспекти, Манфреди се спря и на ключов структурен проблем – спортните съоръжения: „След двете световни титли отчетохме експоненциален ръст на децата, които искат да тренират, но много от тях останаха в списъци с чакащи, защото няма достатъчно зали.“ Оттук идва и проектът на федерацията: „Ще инвестираме 10 милиона в квартални спортни зали с цел да създадем 15-20 нови съоръжения.“

volleyball.it