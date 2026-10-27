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Любо Ганев: Много тежка група, шансовете за прескачането й са минимални

  • 27 окт 2026 | 13:26
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Президентът на българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира и жребия за женския национален отбор на Световното първенство, което ще се проведе след по-малко от година в САЩ и Канада. Тимът на Марчело Абонданца се падна в Група "F" с отборите на Русия, Япония и Аржентина.

Тежък жребий за България за Мондиал 2027 за жени
Тежък жребий за България за Мондиал 2027 за жени

"Ние бяхме в последната урна и трите ни съперници са по-добри като ранкинг. Много тежка група, шансовете да я прескочим са минимални. Ще се готвим и ще направим всичко възможно. Тежко е, но ще се опитаме да играем на ниво, многократно сме постигали успеха и срещу по-силни съперници. Аз смятам, че пътят през нашия отбор е само напред. Предстои и Световно първенство до 19 години и трябва да решим Калина Венева и Дарина Нанева ще помогнат на този отбор, който защитава титлата си или ще играят само при жените. Голямата цел пред жените е класиране за Олимпийските игри през 2032 в Бризбейн. Има достатъчно време, за да реализираме това. Всяка година можем да се подобряваме и да печелим по 6-7 места в световната ранглиста, за да влезем в Топ 16", каза Любомир Ганев.

Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого
Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого
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Снимки: Startphoto

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