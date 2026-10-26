Тежък жребий за България за Мондиал 2027 за жени

Женският национален отбор на България по волейбол научи съперниците си за световното първенство през 2027 година! Жребият, теглен в Лос Анджелис, отреди националките да се изправят срещу Япония, Русия и Аржентина в група F на шампионата в САЩ и Канада.

Мачовете от група "F" ще се проведат в Омаха, щата Небраска.

Три отбора от турнира в Северна Америка ще получат квоти за олимпийските игри през 2028 година.

Събитието ще се проведе в Монреал, Орландо, Омаха и Квебек Сити, а финалите са насрочени за Анахайм.

Мондиал 2027 е от 20 август до 5 септември.

Пред българските волейболистки стои сериозно предизвикателство, тъй като само първите два отбора от всяка група ще продължат към осминафиналите. Така националките ще трябва да оставят зад себе си поне два от трите си съперника, за да намерят място сред най-добрите 16 в света.

THE POOLS ARE SET! 🔥 The countdown to the 2027 Women's Volleyball World Cup is ON! 🌎🏆 32 teams. 8 pools. One world title up for grabs. 🤩 What do you think of the pools? 👀 🏐 #VBWorldCup #Volleyball https://t.co/lzDk8oexcV — Volleyball World (@volleyballworld) October 26, 2026

България заслужи участието си чрез световната ранглиста и е сред 32-та отбора, които ще спорят за титлата. Първенството ще се проведе от 20 август до 5 септември 2027 година, а участниците са разпределени в осем групи по четири тима. След груповата фаза надпреварата продължава с директни елиминации.

Действащият световен шампион Италия попадна в група А с Белгия, Колумбия и Пуерто Рико. Съдомакинът САЩ ще срещне Тайланд, Мексико и Гърция в група D, а Канада е в група G със Сърбия, Украйна и Камерун.

Шампионатът ще има значение и за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Трите най-предно класирани отбора, които още нямат олимпийска квота, ще си осигурят участие на Игрите. Решаващите срещи за световната титла ще бъдат в „Хонда Сентър“ в Анахайм – залата, която ще приеме и олимпийския волейболен турнир.

Всички групи на световното първенство за жени през 2027 година:

Група A

Италия, Белгия, Колумбия, Пуерто Рико

Група B

Бразилия, Чехия, Кения, Република Корея

Група C

Турция, Доминиканска република, Франция, Египет

Група D

САЩ, Тайланд, Мексико, Гърция

Група E

Полша, Германия, Словения, Куба

Група F

Япония, Русия, Аржентина, БЪЛГАРИЯ

Група G

Канада, Сърбия, Украйна, Камерун

Група H

Китай, Нидерландия, Швеция, Швейцария

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