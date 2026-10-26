Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА се изправя срещу Лудогорец в последния мач преди голямото завръщане на "Българска армия" - на живо от стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Тежък жребий за България за Мондиал 2027 за жени

  • 26 окт 2026 | 17:34
  • 2286
  • 2

Женският национален отбор на България по волейбол научи съперниците си за световното първенство през 2027 година! Жребият, теглен в Лос Анджелис, отреди националките да се изправят срещу Япония, Русия и Аржентина в група F на шампионата в САЩ и Канада.

Мачовете от група "F" ще се проведат в Омаха, щата Небраска.

Три отбора от турнира в Северна Америка ще получат квоти за олимпийските игри през 2028 година.

Събитието ще се проведе в Монреал, Орландо, Омаха и Квебек Сити, а финалите са насрочени за Анахайм.

Мондиал 2027 е от 20 август до 5 септември. 

Пред българските волейболистки стои сериозно предизвикателство, тъй като само първите два отбора от всяка група ще продължат към осминафиналите. Така националките ще трябва да оставят зад себе си поне два от трите си съперника, за да намерят място сред най-добрите 16 в света.

България заслужи участието си чрез световната ранглиста и е сред 32-та отбора, които ще спорят за титлата. Първенството ще се проведе от 20 август до 5 септември 2027 година, а участниците са разпределени в осем групи по четири тима. След груповата фаза надпреварата продължава с директни елиминации.

Действащият световен шампион Италия попадна в група А с Белгия, Колумбия и Пуерто Рико. Съдомакинът САЩ ще срещне Тайланд, Мексико и Гърция в група D, а Канада е в група G със Сърбия, Украйна и Камерун.

Шампионатът ще има значение и за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Трите най-предно класирани отбора, които още нямат олимпийска квота, ще си осигурят участие на Игрите. Решаващите срещи за световната титла ще бъдат в „Хонда Сентър“ в Анахайм – залата, която ще приеме и олимпийския волейболен турнир.

Всички групи на световното първенство за жени през 2027 година:

Група A

Италия, Белгия, Колумбия, Пуерто Рико

Група B

Бразилия, Чехия, Кения, Република Корея

Група C

Турция, Доминиканска република, Франция, Египет

Група D

САЩ, Тайланд, Мексико, Гърция

Група E

Полша, Германия, Словения, Куба

Група F

Япония, Русия, Аржентина, БЪЛГАРИЯ

Група G

Канада, Сърбия, Украйна, Камерун

Група H

Китай, Нидерландия, Швеция, Швейцария

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Силната игра на Мони Николов не остана незабелязана от Volleyball World

Силната игра на Мони Николов не остана незабелязана от Volleyball World

  • 26 окт 2026 | 12:44
  • 1915
  • 0
Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

  • 26 окт 2026 | 11:39
  • 1278
  • 1
Български треньори подкрепиха братя Николови в първото домакинство на Лубе

Български треньори подкрепиха братя Николови в първото домакинство на Лубе

  • 26 окт 2026 | 11:25
  • 1461
  • 0
Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

  • 26 окт 2026 | 11:10
  • 1226
  • 0
Алекс Николов: Изключително щастлив съм, както от моето представяне, така и от убедителната победа

Алекс Николов: Изключително щастлив съм, както от моето представяне, така и от убедителната победа

  • 25 окт 2026 | 21:56
  • 1382
  • 1
Вълчинов блесна с 20 точки, той и Телкийски изведоха Фойникас до победа

Вълчинов блесна с 20 точки, той и Телкийски изведоха Фойникас до победа

  • 25 окт 2026 | 21:29
  • 1015
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с две промени, големи изненади при "орлите"

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с две промени, големи изненади при "орлите"

  • 26 окт 2026 | 18:28
  • 1992
  • 0
Локомотив (Пд) 0:0 Славия, домакините с човек по-малко

Локомотив (Пд) 0:0 Славия, домакините с човек по-малко

  • 26 окт 2026 | 17:45
  • 7532
  • 14
ЦСКА обяви цените на билетите за новата "Армия", ето какво трябва да направят феновете

ЦСКА обяви цените на билетите за новата "Армия", ето какво трябва да направят феновете

  • 26 окт 2026 | 17:58
  • 7062
  • 31
Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

  • 26 окт 2026 | 17:14
  • 8353
  • 16
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 7462
  • 3
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 23446
  • 62