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Марчело Абонданца: Не се страхувам да се изправя срещу никого

  • 27 окт 2026 | 13:00
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Марчело Абонданца, националният треньор женския отбор на България, научи групата, в която ще бъдем на Световното първенство. Италианският специалист коментира съперниците и очакванията си ексклузивно пред официалния сайт на БФ волейбол.

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- България знае вече съперниците си за Световното първенство. Каква е първата ви реакция за жребия в група F?

  • Много, много трудна група. Познаваме Аржентина добре. Играхме контролни мачове срещу тях преди Лигата на нациите. Япония е една от големите сили в световния волейбол. Русия се завръща след много години и според мен ще е един от най-силните. Вероятно дори най-добрият тим, гледайки качествата на състезателите им. Съзнаваме колко голямо предизвикателство е групата, но ще се борим до край, за да се класираме за следващия кръг. В същото време сме реалисти и знаем какво е положението ни. Ще натрупаме много опит в тези мачове.

- Притеснявате ли се от срещите с Япония и Русия или гледате позитивно на жребия?

  • Не се страхувам да се изправя срещу никого. Да играеш срещу отбори на толкова високо ниво е много позитивно за нас. Все още сме във фаза на развитие. Надявам се, че младите състезателки ще бъдат на линия през тази година, а не като миналите сезони. Искаме да използваме тези мачове като още една стъпка напред в развитието ни като отбор. Освен това очаквам България да бъде различен и по-конкурентно способен тим. Много от нашите състезатели натрупаха важен опит и вярвам, че можем да спечелим от това без значение колко трудна е групата. Преди Световното първенство ще играем Европейска лига, която ще е голям тест за нас и шанс да видим повече прогрес при младите.

- Какви са личните ви амбиции за отбора на това Световно първенство?

  • Моята основна амбиция е да направим добро Световно първенство и да покажем колко сме израснали като отбор. Да излезем от групата ще е невероятно трудно, но нищо не е невъзможно. Ще се борим до самия край и ще приемем резултатите, каквито са. Всичко повече ще е бонус. Най-важното е да растем като отбор и да бъдем по-конкурентноспособни.

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