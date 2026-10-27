Шеметният възход на Одри Веро към върховете на световната атлетика

Когато Одри Веро бе обявена за "Атлетка на годината в Европа" на церемонията в Лозана, изненадани на практика нямаше. През 2026 година швейцарската звезда на 800 метра категорично превзе световния елит, грабвайки драматично злато от Европейското първенство и световни отличия в Диамантената лига и шампионата Ultimate на Световната атлетика.

Започнала годината като изгряващ талант, днес тя е убедителен лидер в световната ранглиста и новата фаворитка за подобряване на един от най-дългогодишните рекорди в леката атлетика.

Този забележителен възход до върха бе подпечатан в голяма степен от триумфалните ѝ бягания в Диамантената лига. Пробивът на Веро на най-високо ниво дойде след сензационна победа във финала на Диамантената лига през миналия сезон, където тя постави национален рекорд на Швейцария с 1:55.91 минути и зарадва родната публика в Цюрих.

Въпреки статута си на шампионка в престижната верига, в началото на 2026 година швейцарката все още оставаше в сянката на британската си съперничка Кийли Ходжкинсън. След изпълнена с контузии 2025 година, действащата олимпийска шампионка Ходжкинсън се завърна на пистата амбицирана за реванш. Британката коригира световния рекорд в зала през февруари и мнозина очакваха тъкмо тя да подобри 33-годишния велик световен рекорд на Ярмила Кратохвилова.

Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен

Оказа се обаче, че Ходжкинсън не е единствената с подобни амбиции. Първият сигнал за разместване на пластовете дойде в Стокхолм, където двете се срещнаха на пистата за първи път през годината. Британката счупи собствения си национален рекорд с 1:54.33 минути, но въпреки това остана втора след недостижимата Веро. Швейцарката финишира за смайващите 1:53.98 минути, чупейки рекорда на Диамантената лига и нареждайки се като третата най-бърза жена в историята на дисциплината.

"Нямам думи: това е безумно представяне и мисля, че ще ми трябва поне седмица, за да осъзная какво точно се случи“, сподели тогава тя.

Стокхолм обаче беше само началото. Три седмици по-късно в Париж Веро постигна още по-добро време от 1:53.80 минути, затвърждавайки се като лидер на сезона и фаворит за европейската титла в Бирмингам. Надеждите ѝ за злато за малко да рухнат след падане на полуфиналите, но след контестация тя бе върната в надпреварата, а на финала изпревари любимката на домакините Ходжкинсън.

След европейската корона 22-годишната лекоатлетка насочи усилията си към защита на трофея си в Диамантената лига. През втората половина на кампанията обаче се появи ново сериозно предизвикателство. Нидерландката Фемке Брьодерс-Бол, преминала от 400 метра с препятствия към 800 метра в началото на годината, прогресираше със забележителни темпове. До август тя вече сваляше личното си постижение под 1:56 минути и дишаше във врата на лидерките.

Това постави основите на незабравима развръзка в края на сезона. В Лозана Веро трябваше да вложи всички сили, за да изтръгне победата с 1:55.33 минути, докато финиширалата плътно зад нея Брьодерс-Бол записа национален рекорд на Нидерландия с 1:55.41 минути. Последва нов триумф на швейцарска земя в Цюрих, където Веро свали още една десета от личното си постижение и записа трети рекорд на Диамантената лига за сезона с 1:53.70 минути. Във финала в Брюксел швейцарката отново устоя на яростната атака на нидерландската си опонентка, защити трофея си и завърши кампанията без нито едно поражение.

"Исках да докажа, че притежавам класата не просто да спечеля една титла, но и да я защитя. Това лично предизвикателство превърна финала на Диамантената лига в последната ми голяма цел за годината“, обясни Веро. "Усещах натиска на Фемке Брьодерс-Бол през цялото бягане и това определено ме накара да не намалявам темпото. Нейната поява е огромна мотивация за мен да остана нащрек и за следващия сезон.“

В края на 2026 година Веро заслужено оглави световната ранглиста и се превърна в основния претендент за рекорда на Кратохвилова. Кога и от кого ще бъде подобрено историческото постижение, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – със съперничеството между Веро, Ходжкинсън и Брьодерс-Бол, бягането на 800 метра при жените през 2027 година обещава спиращо дъха зрелище.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg