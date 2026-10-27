Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Шеметният възход на Одри Веро към върховете на световната атлетика

  • 27 окт 2026 | 13:08
  • 156
  • 0

Когато Одри Веро бе обявена за "Атлетка на годината в Европа" на церемонията в Лозана, изненадани на практика нямаше. През 2026 година швейцарската звезда на 800 метра категорично превзе световния елит, грабвайки драматично злато от Европейското първенство и световни отличия в Диамантената лига и шампионата Ultimate на Световната атлетика.

Започнала годината като изгряващ талант, днес тя е убедителен лидер в световната ранглиста и новата фаворитка за подобряване на един от най-дългогодишните рекорди в леката атлетика.

Този забележителен възход до върха бе подпечатан в голяма степен от триумфалните ѝ бягания в Диамантената лига. Пробивът на Веро на най-високо ниво дойде след сензационна победа във финала на Диамантената лига през миналия сезон, където тя постави национален рекорд на Швейцария с 1:55.91 минути и зарадва родната публика в Цюрих.

Въпреки статута си на шампионка в престижната верига, в началото на 2026 година швейцарката все още оставаше в сянката на британската си съперничка Кийли Ходжкинсън. След изпълнена с контузии 2025 година, действащата олимпийска шампионка Ходжкинсън се завърна на пистата амбицирана за реванш. Британката коригира световния рекорд в зала през февруари и мнозина очакваха тъкмо тя да подобри 33-годишния велик световен рекорд на Ярмила Кратохвилова.

Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен
Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен

Оказа се обаче, че Ходжкинсън не е единствената с подобни амбиции. Първият сигнал за разместване на пластовете дойде в Стокхолм, където двете се срещнаха на пистата за първи път през годината. Британката счупи собствения си национален рекорд с 1:54.33 минути, но въпреки това остана втора след недостижимата Веро. Швейцарката финишира за смайващите 1:53.98 минути, чупейки рекорда на Диамантената лига и нареждайки се като третата най-бърза жена в историята на дисциплината.

"Нямам думи: това е безумно представяне и мисля, че ще ми трябва поне седмица, за да осъзная какво точно се случи“, сподели тогава тя.

Стокхолм обаче беше само началото. Три седмици по-късно в Париж Веро постигна още по-добро време от 1:53.80 минути, затвърждавайки се като лидер на сезона и фаворит за европейската титла в Бирмингам. Надеждите ѝ за злато за малко да рухнат след падане на полуфиналите, но след контестация тя бе върната в надпреварата, а на финала изпревари любимката на домакините Ходжкинсън.

След европейската корона 22-годишната лекоатлетка насочи усилията си към защита на трофея си в Диамантената лига. През втората половина на кампанията обаче се появи ново сериозно предизвикателство. Нидерландката Фемке Брьодерс-Бол, преминала от 400 метра с препятствия към 800 метра в началото на годината, прогресираше със забележителни темпове. До август тя вече сваляше личното си постижение под 1:56 минути и дишаше във врата на лидерките.

Това постави основите на незабравима развръзка в края на сезона. В Лозана Веро трябваше да вложи всички сили, за да изтръгне победата с 1:55.33 минути, докато финиширалата плътно зад нея Брьодерс-Бол записа национален рекорд на Нидерландия с 1:55.41 минути. Последва нов триумф на швейцарска земя в Цюрих, където Веро свали още една десета от личното си постижение и записа трети рекорд на Диамантената лига за сезона с 1:53.70 минути. Във финала в Брюксел швейцарката отново устоя на яростната атака на нидерландската си опонентка, защити трофея си и завърши кампанията без нито едно поражение.

"Исках да докажа, че притежавам класата не просто да спечеля една титла, но и да я защитя. Това лично предизвикателство превърна финала на Диамантената лига в последната ми голяма цел за годината“, обясни Веро. "Усещах натиска на Фемке Брьодерс-Бол през цялото бягане и това определено ме накара да не намалявам темпото. Нейната поява е огромна мотивация за мен да остана нащрек и за следващия сезон.“

В края на 2026 година Веро заслужено оглави световната ранглиста и се превърна в основния претендент за рекорда на Кратохвилова. Кога и от кого ще бъде подобрено историческото постижение, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – със съперничеството между Веро, Ходжкинсън и Брьодерс-Бол, бягането на 800 метра при жените през 2027 година обещава спиращо дъха зрелище.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg

Още от Лека атлетика

Девора Аврамова и Иво Балабанов са националните шампиони по крос-кънтри

Девора Аврамова и Иво Балабанов са националните шампиони по крос-кънтри

  • 26 окт 2026 | 20:16
  • 2039
  • 0
Етиопци спечелиха маратона на Дъблин

Етиопци спечелиха маратона на Дъблин

  • 26 окт 2026 | 18:38
  • 478
  • 0
Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен

Одри Веро пред Sportal.bg: Сигурна съм, че догодина световният рекорд на 800 м ще бъде подобрен

  • 26 окт 2026 | 18:00
  • 5288
  • 1
Баща от Китай получи 3-годишно наказание, след като тегли сина си с въже по време на полумаратон

Баща от Китай получи 3-годишно наказание, след като тегли сина си с въже по време на полумаратон

  • 26 окт 2026 | 17:27
  • 2431
  • 0
“Изгряващата звезда на Европа” Михал Рада пред Sportal.bg: Много хора ме сравняват с Карстен Вархолм

“Изгряващата звезда на Европа” Михал Рада пред Sportal.bg: Много хора ме сравняват с Карстен Вархолм

  • 26 окт 2026 | 16:56
  • 1637
  • 0
Квизера бяга по-бързо от европейския рекорд на полумаратона във Валенсия

Квизера бяга по-бързо от европейския рекорд на полумаратона във Валенсия

  • 26 окт 2026 | 16:53
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 7896
  • 37
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 8920
  • 42
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 13136
  • 2
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 18999
  • 78
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

  • 27 окт 2026 | 00:53
  • 20464
  • 59
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 16898
  • 5