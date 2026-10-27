Новобранецът Яксел Лендеборг е изненадан от ролята си за Уориърс на старта на сезонв

Новобранецът Яксел Лендеборг е изненадан от ролята си за Голдън Стейт Уориърс в началото на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като поведе тима си до успеха срещу Денвър Нъгетс със 134:114.

Началото на кариерата на крилото в лигата превзе заглавията, превръщайки се в най-резултатния новак в първите четири мача за "воините" от Уилт Чембърлейн през 1959 година. Лендеборг е и първият новобранец на Уориърс, който реализира поне 30 точки, 10 борби и 5 асистенции в двубой след двукратния носител на приза за Най-полезен играч Стеф Къри, който го стори през 2010 година.

Голдън Стейт записа първа победа за сезона след впечатляващ мач на Лендеборг срещу Денвър

"Абсолютно съм изненадан. Особено този мач. Имах 13 наказателни удара. Това е лудост. Абсурдно е за мен", каза американецът с пуерторикански произход, цитиран от ESPN.

Тимът на Голдън Стейт е без контузените Джими Бътлър и Моузес Мууди в началото на сезона, което оставя празнина на крилото, която е запълнена именно от Яксел Лендеборг. На 24 години той е сред по-възрастните новобранци, но от Уориърс признават, че той е по-напред в развитието си, отколкото са очаквали.

"Той може да налага волята си върху играта. Не ме интересува на каква възраст си - това е НБА", заяви ветеранът Дреймонд Грийн.

Въпреки силните представяния на Лендеборг, калифорнийци започнаха сезона с три поредни поражения, преди да поднесат изненада срещу фаворита Денвър тази нощ. Стеф Къри все пак отбеляза 24 точки и помогна за успеха на Уориърс, но основното действащо лице беше съотборникът му, за когото това беше едва четвърти мач в лигата.

"Той е силен като бик и има много умения. Видяхте го днес. В критичните моменти на срещата ние просто подаваме топката към него. За новобранец, да бъдеш толкова напреднал е много рядко срещано", обясни старши треньорът Стив Кър.

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