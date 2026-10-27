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Голдън Стейт записа първа победа за сезона след впечатляващ мач на Лендеборг срещу Денвър

  • 27 окт 2026 | 12:23
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Голдън Стейт записа първа победа за сезона след впечатляващ мач на Лендеборг срещу Денвър

Голдън Стейт Уориърс постигна първия си успех за сезона, след като надигра категорично Денвър Нъгетс със 134:114 като гост. В основата на победата бе новобранецът Яксел Лендеборг, който изигра страхотен двубой и завърши с „дабъл-дабъл“ от 31 точки и 12 борби.

Силното представяне на възпитаника на Мичиган спаси тима от Сан Франциско от първи старт с 0-4 от кампанията 2007/08 насам. Гостите показаха отлична стрелба и реализираха 54,1% от опитите си от игра, включително 22 тройки от 44 изстрела зад арката, като същевременно спечелиха и битката под коша с 50 срещу 36 овладени топки.

Стеф Къри също имаше ключова роля за успеха, след като реализира 21 от общо 24-те си точки през второто полувреме. Гардът бе безпогрешен с 8 точни изстрела от 8 опита от игра, помагайки на своя отбор да натрупа солиден аванс. В състава на Уориърс се завърнаха още Дреймънд Грийн и Брандин Поджемски, които пропуснаха предишната среща във Финикс. Поджемски се отличи с 18 точки и впечатляващ показател от плюс 33 при присъствието си на паркета.

Лендеборг, който влезе в срещата със средни показатели от 18,7 точки и 8,3 борби, реализира 9 от 19 изстрела от игра (1 от 8 от тройката) и бе почти перфектен от линията за наказателни удари с 12 успешни опита от 13 възможности.

За домакините от Денвър най-резултатен бе ДеМар ДеРоузън с 21 точки. Звездата Никола Йокич записа 19 точки, 7 борби и 11 асистенции, но бе заменен 3:33 минути преди финалната сирена, когато Нъгетс вече изоставаха с 21 точки. Защитата на домакините се пропука след почивката, допускайки цели 74 точки през второто полувреме.

Напрежението в редиците на Денвър си пролича най-ясно през последната четвърт, когато Аарън Гордън получи две технически нарушения и бе изгонен, напускайки терена с едва 7 точки. Домакините имаха и сериозни кадрови проблеми, като двубоя пропуснаха Алфа Диало (китка), Камерън Джонсън (глезен), Спенсър Джоунс (разтежение) и Джулиан Стротър (коляно).

В следващия си мач в сряда Голдън Стейт гостува на Минесота, докато Денвър ще търси реванш при визитата си на Ню Орлиънс.

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