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Ботев Академик се подсили с тежко крило с опит в Шампионската лига

  • 27 окт 2026 | 10:28
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Ботев Академик се подсили с тежко крило с опит в Шампионската лига

Баскетболният Ботев Академик привлече Радосав Спасоевич, съобщиха от клуба. Опитният 34-годишен черногорец е висок 204 см и може да играе като тежко крило и център.

Израснал в родния Сутиеска, той още като юноша показва своите качества, след като на Европейското първенство до 18 години през 2010 г. е сред лидерите на отбора на Черна гора с почти 18 точки и 7 борби средно на мач.

На 19 години започва кариерата му в чужбина. В Австрия с Трайскирхен вкарва по 13.6 точки на мач и играе в турнира Еврочалъндж. Следват периоди в Испания с Овиедо, в Сърбия с Мега, където играе в Шампионската лига на ФИБА, в Република Северна Македония с МЗТ Скопие, с които печели националната купа и играе полуфинал за Суперкупата на Адриатическата лига, в родината си за Сутиеска, както и в румънския Стяуа и в словенския Крка.

Облича и екипа на мъжкия национален отбор на Черна гора в квалификациите за Световното първенство.

През миналия сезон с екипа на Младост Земун в Сърбия прави най-силния мач в кариерата си - 32 точки срещу ОКК Белград, а завършва кампанията със средни показатели от 14.3 точки и 4.6 борби в 26 изиграни мача.

Играл е общо в седем държави, като има над десет години опит на най-високо ниво.

До момента след три изиграни кръга от началото на сезона в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) отборът на Ботев Академик има два успеха и едно поражение. В следващия си мач "жълто-черните" посрещат състава на Левски в петък от 19:00 часа в зала "Сила".

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