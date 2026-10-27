Масимо Боти предрича бляскаво бъдеще за Мануел Златанов

Второто издание за сезона на официалното дискусионно предаване на италианската волейболна лига – „Афтър Ауърс“, събра редица ключови фигури за обзор на събитията от първите два кръга в местната Суперлига. В разговора се включиха разпределителят на Итас Трентино Рикардо Сбертоли, Леонардо Барбанти от Валса Груп Модена, Сантяго Ордуна от Алианц Милано, Викторио Чебан от Веро Волей Монца, националният селекционер на Германия Масимо Боти и журналистът от ДАЗН Орацио Акомандо.

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Боти: „Ако всичко върви нормално, Златанов ще бъде титуляр за Италия“

Един от централните акценти в дискусията бе категоричната победа с 3:0 на Пиаченца срещу Модена. Според Масимо Боти този изход не е изненада, тъй като в момента Пиаченца демонстрира изключително висока форма, докато съперникът им все още изостава в подготовката си.

Специалистът обърна специално внимание на младата надежда на Пиаченца Мануел Златанов, който прави фурор в началото на сезона. Боти подчерта, че с младите състезатели трябва да се действа внимателно, но вижда огромен потенциал у посрещача:

„Ако не се случи нещо непредвидено, очаквам да го видя като титуляр в мъжкия национален отбор. Той притежава реални качества не само в един елемент, а е завършен играч – прави разликата в атака, на сервис, при посрещането и на блокада. Ако не погледнеш личната му карта, изобщо няма да разбереш, че е само на 18 години.“

Коментирайки лятото си начело на Германия, Боти определи опита като изключително вдъхновяващ и подчерта предизвикателството да работи с волейболисти, състезаващи се в различни европейски първенства, както и мисията да изгражда новото поколение за световния елит.

Сбертоли за разочарованието с „адзурите“ и сигурността в Тренто

Плеймейкърът на Итас Трентино Рикардо Сбертоли изрази задоволство от летящия старт на своя тим, записал две убедителни победи в шампионата. Той отличи завръщането на пълния състав и отдаде дължимото на новия си съотборник Тео Фор, описвайки го като изключително трудолюбив диагонал с огромен глад за развитие.

Сбертоли се върна и към болезнената загуба на националния отбор на Италия по време на Европейското първенство, определяйки я като най-тежкото разочарование в международната си кариера, особено заради факта, че мачовете се играха пред родна публика:

„Не успяхме колективно да осъзнаем, че бяхме обърнали този двубой. Постигнахме го като резултат, но психически не намерихме сили да прескочим препятствието заедно. Загубите носят полза единствено ако успееш да извлечеш правилни поуки от тях – в противен случай това остава просто клише.“

Относно решението да преподпише с Тренто, разпределителят защити правото си да остане в позната среда: „Често се повтаря, че за да се развиваш, трябва да излезеш от зоната си на комфорт, но моята зона на комфорт тук е на най-високото възможно ниво“. Той похвали и друго ново попълнение – посрещача Адриано Кавалканте, подчертавайки, че неговата комплексна игра и скромност ще бъдат безценни при сгъстения цикъл от мачове през три дни.

After Hours: Botti su Zlatanov, "Lo vedo titolare in Nazionale". Sbertoli: "Le sconfitte servono soltanto se riesci a farne buon uso..." Nella seconda puntata di After Hours spazio a Massimo Botti, Riccardo Sbertoli, Leonardo Barbanti, Santiago Orduna, Victorio Ceban e Orazio Accomando. Il Ct della Germania esalta il giovane di Piacenza, mentre Sbertoli torna... #pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline #Superlega #Sbertoli #After #Hours #Botti https://t.co/kOH6R9hvWR — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) October 26, 2026

Гледната точка на Модена и драмата на Милано

Въпреки чистото поражение от Пиаченца, Леонардо Барбанти увери, че в редиците на Модена няма място за паника. Младият разпределител призна превъзходството на противника, особено на тактически силен сервис, и отбеляза, че отборът му трябва да подобри отиграването на първа топка и реализирането на трудните контраатаки от висока класа.

В края на предаването се включи и Сантяго Ордуна, който анализира трудната победа на Алианц Милано след тайбрек срещу тима на Кунео. Опитният волейболист говори за спадовете в хода на срещата и засегна ролята на съотборниците си Дермо и Симоне Поро в оспорвания двубой.

„Показахме характер и успяхме да затворим мача в наша полза, което е изключително важно, тъй като в Суперлигата не можеш да си позволиш миг на отпускане“, заяви опитният аржентински разпределител след двубоя на своя тим.

Плеймейкърът коментира и качествата на Базил Дермо: „Той е изключително мощен диагонал, удря топката наистина здраво. Притежава огромен потенциал и просто трябва да се адаптира към темпото на Суперлигата. Това е страхотно попълнение, което може да ни донесе много успехи.“

Аржентинецът похвали и силната поява в игра на Симоне Поро: „Волейболът му е в кръвта – играе с огромна страст и агресия. Показа го веднага и с представянето си на начален удар. Моята роля е да преценя кога има нужда от напътствия и кога просто трябва да бъде оставен да разгърне таланта си на терена, както се случи днес.“

Викторио Чебан: „Нивото на Суперлигата ме впечатлява“

Централният блокировач на Монца Викторио Чебан взе първото си участие в предаването „Афтър Ауърс“, споделяйки впечатления от дебютния си сезон в италианския елит след няколко години в Серия А2.

„За първи път играя в Суперлигата и до момента всичко много ми харесва. Целта ми е да се приспособя към това високо темпо и най-вече да науча максимално много“, посочи Чебан, след което анализира загубата от Верона: „Изиграхме първите два гейма на високо ниво, особено първия. Във втория бяхме близо до успеха, но Верона се справи по-добре в ключовите моменти. В третата и четвъртата част се забеляза спад в играта ни.“

Според волейболиста част от колебанията се дължат на неопитността на състава: „Разполагаме с млад отбор и за част от момчетата някои игрови ситуации все още не идват по естествен начин, за разлика от състезателите, които играят в елита от години.“

Чебан се изказа ласкаво и за младия разпределител Леонардо Бонаки: „Представя се отлично. Макар че е млад и трупа опит, днес игра изключително спокойно. Раздава прецизни пасове и израства с всеки изминал мач.“

Орацио Акомандо: „Средата във волейбола е изключително чиста“

Журналистът от ДАЗН Орацио Акомандо обобщи впечатленията си, правейки паралел между отразяването на футбола и волейбола на екран. Той постави акцент върху уникалния дух в залата:

„Това, което прави най-силно впечатление във волейбола, е атмосферата. Дори при най-ожесточена конкуренция средата остава изключително чиста и колегиална. Впечатляваща е и готовността за диалог от страна на шампиони, които редовно се състезават на олимпийски игри и световни първенства.“

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