Наследникът на Христо и Димитър Златанов с престижно отличие в Италия

Мануел Златанов, син на Христо Златанов и внук на легендата на българския волейбол Димитър Златанов, получи наградата „Джанфранко Бадиали“ за най-добър италиански състезател до 23 години в Серия А2 за сезон 2025/2026.

Volleyball World насочи погледа си към Мануел Златанов след силен дебют в италианската Суперлига

От Газ Салес Блуенерджи (Пиаченца) споделиха снимки от награждаването на младия посрещач. Отличието е за представянето му с екипа на Консар (Равена), преди завръщането му в Пиаченца.

18-годишният волейболист продължава семейната традиция, започнала с дядо му Димитър - олимпийски вицешампион с България от Москва 1980. Баща му Христо също остави ярка следа във волейбола, като дългогодишен италиански национал и шампион на Италия с Пиаченца. Сега Мануел прави своите стъпки със същата клубна фланелка, а признанието за изявите му в Серия А2 е поредно постижение за третото поколение волейболисти във фамилията Златанов.

Снимка: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

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