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Пловдивско дерби и битка за върха в деветия кръг на Елитната група до 17 години

  • 23 окт 2026 | 14:20
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Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив е сред акцентите в предстоящия девети кръг на Елитната група до 17 години. Всички осем срещи са насрочени за 24 октомври, а интригата в челото остава сериозна – лидерът ЦСКА има само точка преднина пред Лудогорец и Национал (София).

Програмата започва в 10:00 часа със сблъсъка между двата пловдивски съперника. Ботев заема четвъртото място с 16 точки и ще търси завръщане към победите след загубата с 3:4 от Национал в миналия кръг. Локомотив е на 12-а позиция с девет точки, а в последния си двубой направи зрелищно 3:3 с Етър.

ЦСКА посреща Арда от 13:30 часа в среща между първия и последния в класирането. „Червените“ оглавяват таблицата с 19 точки и голова разлика 28:7, след като в предишния кръг спечелиха с 2:1 гостуването си на Славия. Тимът от Кърджали обаче пристига след първата си спечелена точка през сезона – равенство 1:1 срещу ЦСКА 1948.

Вторият Лудогорец има гостуване на Етър от 14:00 часа. Разградчани записаха най-убедителната победа в миналия кръг – 8:0 срещу Академик (Пловдив), и разполагат с най-добрата защита до момента с едва три допуснати гола. „Виолетовите“ са осми с 12 точки и ще опитат да затруднят един от претендентите за първото място.

Национал (София) също продължава преследването на върха. Единственият непобеден отбор след осем кръга гостува на Пирин (Благоевград) от 11:30 часа. Столичани имат 18 точки след пет победи и три равенства, а успехът с 4:3 над Ботев ги остави непосредствено зад лидера. Пирин е десети с десет точки и влиза в срещата след равенство 2:2 с Нефтохимик.

Столичен сблъсък предлага двубоят между Септември и Славия, който започва в 11:00 часа. Домакините са пети с 16 точки и в предишния кръг победиха Левски с 2:0. „Белите“ заемат деветата позиция с десет точки и ще търсят реакция след поражението от ЦСКА.

Левски гостува на Академик (Пловдив) от 13:00 часа. „Сините“ са шести с 15 точки, но загубиха последните си два мача. Домакините също имат нужда от положителен резултат след тежкото поражение от Лудогорец и остават предпоследни с три точки.

ЦСКА 1948 приема Черно море от 10:30 часа. Домакините са седми с 15 точки след равенството с Арда, докато варненци заемат 11-ото място с десет точки. „Моряците“ пристигат след победа с 2:1 над Хебър.

В другия двубой от кръга Хебър посреща Нефтохимик от 12:30 часа. Тимът от Пазарджик е 14-и с три точки, а бургазлии са непосредствено пред него със седем, което придава допълнителна тежест на срещата в долната част на таблицата.

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