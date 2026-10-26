Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ

Джордж Ръсел възнамерява да направи детайлен анализ с инженерите на отбора, за да разбере причините за слабото си темпо в Гран При на Съединените щати.

Докато съотборникът му Кими Антонели стигна до категорична победа, Ръсел трябваше да финишира най-малко осми, за да запази математически шансове за титлата преди старта в Мексико Сити. Британецът успя да пресече линията именно на осмата позиция след кошмарен уикенд, в който прекара по-голямата част от дистанцията в безуспешни опити да задмине Оскар Пиастри с Макларън.

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Ръсел се озова зад австралиеца и заради петсекундно наказание, което определи като „нелепо“, наложено за излизане от очертанията на пистата и спечелване на предимство в първата обиколка. След триумфа на Антонели и осмото място на британеца, 20-годишният италианец вече има аванс от 123 точки.

Оценявайки надпреварата, която почти угаси и последните му надежди, Ръсел призна, че към момента няма отговори за липсата на скорост. За разлика от него, Антонели извлече максимума от новите и трудни за овладяване компоненти по болида W17.

От какво се нуждае Андреа Кими Антонели, за да стане шампион в Мексико

„Темпото в първата серия от обиколки изобщо не беше добро. След като излязох от бокса с твърдите гуми, направих може би шест обиколки с темпото на Кими“, сподели Ръсел пред медиите.



„След това обаче застигнах Оскар и просто не можах да го изпреваря. Така се получиха шест силни обиколки и петдесет лоши. Искам да разбера защо бяхме толкова бавни в началото. Наказанието беше малко нелепо, но след такъв ужасен уикенд това беше най-малката ми грижа. В момента нямам обяснение и ми трябват 24 часа, за да мога да мисля трезво.



„Работният прозорец на болида е изключително тесен. Видяхме го и в Малайзия, където Кими беше най-бърз в третата свободна тренировка, а след това се наредихме четвърти и осми в квалификацията. Този уикенд и двамата бяхме в челото във втората фаза на квалификацията, но в третата бях никъде, точно както и в самото състезание. Той беше изключително конкурентен и това доказва, че оптималният диапазон на настройки е много малък. Надявам се в това да се крие причината за изоставането ми, но трябва да направим задълбочен анализ с тима, защото е трудно да проумееш защо си толкова далеч назад“, добави британецът.

С наближаването на края на шампионата битката за второто място в генералното класиране се завързва сериозно. Вторият в подреждането Ръсел има аванс от едва девет точки пред петия Шарл Леклер, като между тях са още Люис Хамилтън и Макс Верстапен.

Only NINE points separate P2 to P5 in the Drivers' Standings! 🤯 #F1 #USGP https://t.co/2U77k4qn2R — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

„За мен най-важното е да спечелим отборната титла. Бих искал да завърша най-напред сред останалите, но второ, трето или пето място не те прави шампион, така че това не означава нищо“, каза Ръсел, коментирайки основната си цел до края на сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages