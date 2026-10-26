От какво се нуждае Андреа Кими Антонели, за да стане шампион в Мексико

Андреа Кими Антонели не може да стане световен шампион във Формула 1 след победата си в Гран При на САЩ, като италианецът ще има втори шанс да си гарантира титлата по време на Гран При на Мексико Сити.

One. Step. Away. 🚶 #F1 #USGP https://t.co/aQjkNtsucK — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

За да се случи това, той ще трябва да завърши състезанието на „Ерманос Родригес“ с аванс от поне 100 точки пред Джордж Ръсел и Люис Хамилтън. Двамата британци са единствените пилоти, които все още имат математически шанс да се преборят с Антонели. В момента 20-годишният състезател на Мерцедес има преднина от 123 пункта пред съотборника си Ръсел, докато Хамилтън е на още точка отзад.

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

Това прави задачата на Антонели в Мексико сравнително лесна, тъй като класиране сред първите девет в надпреварата му гарантира титлата, без значение къде ще завършат Ръсел и Хамилтън. Ако италианецът завърши десети, той ще се нуждае Ръсел да не печели. Ако пък по някаква причина остане извън точките, тогава нито Ръсел, нито Хамилтън не трябва да печелят, за да имаме нов световен шампион след Гран При на Мексико Сити.

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Всички сценарии, които ще направят Кими Антонели шампион в Мексико:

Антонели става шампион, ако финишира в топ 9

Ако Антонели е 10-ти, Ръсел не трябва да печели

Ако Антонели е извън топ 10, нито Ръсел, нито Хамилтън не трябва да печелят

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages