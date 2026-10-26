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Матиас Яйсле: Единството в Нюкасъл никога не е било под съмнение

  • 26 окт 2026 | 15:30
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Наставникът на Нюкасъл Матиас Яйсле изрази категорична увереност в сплотеността на своя състав след спечелените три точки при визитата на Кристъл Палас. Успехът дойде като важен положителен отговор след разочароващите поражения от Ковънтри Сити и Астън Вила.

„Свраките“, които записаха задоволителен старт на сезона във Висшата лига, преминаха през кратък спад във формата, но в Лондон нанесоха своя удар в началото на второто полувреме с две бързи попадения, осигурили крайния триумф.

„Сплотеността никога не е била поставяна под въпрос. През изминалата седмица видях пълна отдаденост и отлична работна атмосфера. Футболистите вярват в силите си, имат ми доверие и безспорно действат като един, но победите винаги носят допълнително спокойствие, така че сме много доволни от спечелените три точки“, сподели германският специалист в ефира на „Скай Спортс“.

„Трябва да се утвърждаваме като единно цяло и колектив, който знае как да преодолява трудните моменти, и точно това направихме. Всички сме взаимно свързани – играчи, щаб, треньори и фенове. Когато имаме тази нагласа на задружност, успехите ще продължат да идват“, допълни Яйсле.

Пред Нюкасъл предстои двойно предизвикателство срещу Евертън – тимът първо гостува на този съперник в четвъртък за Купата на лигата, а в понеделник ще го посрещне у дома в двубой от първенството.

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Снимки: Imago

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