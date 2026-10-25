Нюкасъл си тръгна с победа от "Селхърст Парк"

Нюкасъл стигна до успех с 2:0 при гостуването си на Кристъл Палас. След скучно първо полувреме "свраките" отбелязаха два гола в началото на второто и си подсигуриха трите точки. Уилям Осула откри резултата в 47-ата минута, а Харви Барнс се разписа в 58-ата минута.

Лондончани започнаха по-добре мача и имаха предимство през първото полувреме, което не предложи много на зрителите. Нюкасъл доминираше след почивката. Осула засече центриране на Джейкъб Мърфи и отбеляза първия си гол от май. Попадение на Джо Уилок бе отменено преди Барнс да удвои аванса на гостите. Лукаш Хорничек трябваше да се справя с удари на Адам Уортън и резервата Дарио Осорио, но "свраките" запазиха аванса си.

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Успехът бе важен за Нюкасъл, който допусна три загуби в последните си четири шампионатни срещи. Друга добра новина за Матиас Яйсле бе завръщането на Дан Бърн, който бе титуляр в мач от Висшата лига за първи път този сезон. Палас е на точка от зоната на изпадащите, след като записа пета загуба в осемте си мача в първенството през тази кампания.

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Снимки: Imago