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Лука Дончич подобри рекорд на Карийм Абдул-Джабар

  • 26 окт 2026 | 14:36
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Лука Дончич подобри рекорд на Карийм Абдул-Джабар

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич записа ново историческо постижение с екипа на калифорнийския тим. След силно представяне в срещата срещу Юта Джаз, словенската суперзвезда премина границата от 3000 точки в редовния сезон за отбора.

Дончич се развихри с 52 точки за победа на Лейкърс, нова загуба за шампионите
Дончич се развихри с 52 точки за победа на Лейкърс, нова загуба за шампионите

Дончич достигна тази кота за едва 95 двубоя, превръщайки се в най-бързия състезател в историята на "Езерняците", постигал такъв точков актив.

С това словенският плеймейкър счупи клубния рекорд на легендарния Карийм Абдул-Джабар, на когото бяха необходими 109 срещи между сезоните 1975/76 и 1976/77, за да реализира първите си 3000 точки за клуба.

Лейкърс се справиха с Джаз със 132:123, а Дончич изригна с 52 точки, 10 асистенции и 8 борби.

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