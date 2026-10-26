Лука Дончич подобри рекорд на Карийм Абдул-Джабар

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич записа ново историческо постижение с екипа на калифорнийския тим. След силно представяне в срещата срещу Юта Джаз, словенската суперзвезда премина границата от 3000 точки в редовния сезон за отбора.

Дончич се развихри с 52 точки за победа на Лейкърс, нова загуба за шампионите

Дончич достигна тази кота за едва 95 двубоя, превръщайки се в най-бързия състезател в историята на "Езерняците", постигал такъв точков актив.

LUKA MAGIC 🪄 With his masterful performance tonight, Luka Dončić surpassed 3,000 regular-season points as a Laker in just 95 games, the fastest in franchise history. He breaks Kareem Abdul-Jabbar's previous mark of 109 games, set across the 1975-76 and 1976-77 seasons. Lakers improve to 3-0 on the season! — NBA (@NBA) October 26, 2026

С това словенският плеймейкър счупи клубния рекорд на легендарния Карийм Абдул-Джабар, на когото бяха необходими 109 срещи между сезоните 1975/76 и 1976/77, за да реализира първите си 3000 точки за клуба.

Лейкърс се справиха с Джаз със 132:123, а Дончич изригна с 52 точки, 10 асистенции и 8 борби.

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