Дончич се развихри с 52 точки за победа на Лейкърс, нова загуба за шампионите

Лука Дончич реализира 52 точки, като добави 8 борби и 10 асистенции за победата на Лос Анджелис Лейкърс със 132:123 като гост над Юта Джаз в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Дончич вкара осем от своите 18 стрелби от далечна дистанция и бе точен при общо 17 от 30-те си стрелби за третия пореден успех на Лейкърс. Така той за десети път вкара 50 и повече точки в мач от редовния сезон на НБА. Остин Рийвс добави 29 точки, а той и Лука Дончич общо реализираха 21 от 24 наказателни удара.

LUKA JUST ERUPTED FOR 52 POINTS 🚨 🪄 52 PTS 🪄 8 REB 🪄 10 AST 🪄 2 STL 🪄 8 3PM 🪄 LAKERS ROAD WIN He becomes the first player in @Lakers franchise history to record 50+ PTS, 10+ AST, 5+ REB, and 5+ 3PM in a single game! https://t.co/mfUAJSEJYB — NBA (@NBA) October 26, 2026

Лаури Марканен завърши с 28 точки за Юта, чийто тим пропиля аванс от 18 точки във втората четвърт.

Оклахома Сити Тъндър се наложи при домакинството си на Лос Анджелис Клипърс със 108:101 в друг мач от вечерта в НБА. Шей Гилджъс-Алекзандър допринесе за победата на Тъндър с 34 точки, а Дариъс Гарланд бе най-резултатен за Клипърс с 16 точки и 11 асистенции.

Индиана Пейсърс спечели гостуването си на Бруклин Нетс със 136:109, след като Тайрийз Халибъртън реализира 20 от своите 24 точки след почивката. Халибъртън бе точен при осем от 13-те си стрелби и вкара четири тройки от седем опита, което допринесе за най-добрия му мач след завръщането му след тежка контузия. Паскал Сиакам добави 21 точки, 7 борби и 6 асистенции за Пейсърс.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪ DET (#1 in the East) wins 3rd straight ▪ LAL (#2 in the West) wins 3rd straight ▪ OKC (#3 in the West) wins 3rd straight ▪ MEM (#4 in the West) wins 3rd straight ▪ IND rises to #6 in East https://t.co/byMs4LkzQX — NBA (@NBA) October 26, 2026

Орландо Меджик победи шампиона Ню Йоркс Никс със 111:102 като гост, а Франц Вагнер отбеляза 21 от 23-те си точки в четвъртия период. “Магьосниците” преодоляха изоставане от 10 точки в заключителните минути, за да надвият Никс. Вагнер добави 13 борби и 9 асистенции, докато Дезмънд Бейн се отчете с 22 точки.

Защитаващият титлата си Ню Йорк допусна трета поредна загуба и стана първият действащ шампион с подобен старт на сезона от Далас Маверикс през 2011/2012. Карл-Антъни Таунс завърши с 22 точки и 14 борби за Никс.

TY JEROME IS OFF TO A HOT START 🔥 Wednesday: 45 PTS Friday: 28 PTS Tonight: 31 PTS He joins Ja Morant (2x) as the only other player in Grizzlies franchise history to score 100+ PTS through the first three games of the season! https://t.co/F1LkzDjM7Q — NBA (@NBA) October 26, 2026

В останалите срещи от вечерта в НБА Минесота Тимбъруулвс се справи при домакинството си на Торонто Раптърс със 117:94, Филаделфия 76ърс отстъпи като домакин на Детройт Пистънс с 93:106, а Мемфис Гризлис спечели гостуването си на Сакраменто Кингс със 123:112.

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Снимки: Gettyimages