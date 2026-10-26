Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Дончич се развихри с 52 точки за победа на Лейкърс, нова загуба за шампионите

  • 26 окт 2026 | 11:20
  • 600
  • 0
Дончич се развихри с 52 точки за победа на Лейкърс, нова загуба за шампионите

Лука Дончич реализира 52 точки, като добави 8 борби и 10 асистенции за победата на Лос Анджелис Лейкърс със 132:123 като гост над Юта Джаз в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Дончич вкара осем от своите 18 стрелби от далечна дистанция и бе точен при общо 17 от 30-те си стрелби за третия пореден успех на Лейкърс. Така той за десети път вкара 50 и повече точки в мач от редовния сезон на НБА. Остин Рийвс добави 29 точки, а той и Лука Дончич общо реализираха 21 от 24 наказателни удара.

Лаури Марканен завърши с 28 точки за Юта, чийто тим пропиля аванс от 18 точки във втората четвърт.

Оклахома Сити Тъндър се наложи при домакинството си на Лос Анджелис Клипърс със 108:101 в друг мач от вечерта в НБА. Шей Гилджъс-Алекзандър допринесе за победата на Тъндър с 34 точки, а Дариъс Гарланд бе най-резултатен за Клипърс с 16 точки и 11 асистенции.

Индиана Пейсърс спечели гостуването си на Бруклин Нетс със 136:109, след като Тайрийз Халибъртън реализира 20 от своите 24 точки след почивката. Халибъртън бе точен при осем от 13-те си стрелби и вкара четири тройки от седем опита, което допринесе за най-добрия му мач след завръщането му след тежка контузия. Паскал Сиакам добави 21 точки, 7 борби и 6 асистенции за Пейсърс.

Орландо Меджик победи шампиона Ню Йоркс Никс със 111:102 като гост, а Франц Вагнер отбеляза 21 от 23-те си точки в четвъртия период. “Магьосниците” преодоляха изоставане от 10 точки в заключителните минути, за да надвият Никс. Вагнер добави 13 борби и 9 асистенции, докато Дезмънд Бейн се отчете с 22 точки.

Защитаващият титлата си Ню Йорк допусна трета поредна загуба и стана първият действащ шампион с подобен старт на сезона от Далас Маверикс през 2011/2012. Карл-Антъни Таунс завърши с 22 точки и 14 борби за Никс.

В останалите срещи от вечерта в НБА Минесота Тимбъруулвс се справи при домакинството си на Торонто Раптърс със 117:94, Филаделфия 76ърс отстъпи като домакин на Детройт Пистънс с 93:106, а Мемфис Гризлис спечели гостуването си на Сакраменто Кингс със 123:112.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Берое и Александра Катанич се разделят

Берое и Александра Катанич се разделят

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 1348
  • 0
Звезда на ПАО изригна: Трябва да работим повече, защото често играем пет на осем!

Звезда на ПАО изригна: Трябва да работим повече, защото често играем пет на осем!

  • 25 окт 2026 | 16:17
  • 813
  • 0
Янакопулос скочи на Олимпиакос, призова за затвор за съдиите

Янакопулос скочи на Олимпиакос, призова за затвор за съдиите

  • 25 окт 2026 | 15:32
  • 1303
  • 0
Голяма среща в Лондон: Само един гранд се отзовава на проекта за НБА Европа!

Голяма среща в Лондон: Само един гранд се отзовава на проекта за НБА Европа!

  • 25 окт 2026 | 15:22
  • 1078
  • 0
Спартак излъга Рилски спортист в Плевен

Спартак излъга Рилски спортист в Плевен

  • 25 окт 2026 | 14:55
  • 6566
  • 12
Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Промитеас за победа №4 в Гърция

Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Промитеас за победа №4 в Гърция

  • 25 окт 2026 | 14:50
  • 9488
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

  • 26 окт 2026 | 07:00
  • 11623
  • 76
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 7204
  • 3
Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

  • 26 окт 2026 | 11:17
  • 4007
  • 5
Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

  • 26 окт 2026 | 07:45
  • 7093
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 11383
  • 35
Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

  • 26 окт 2026 | 00:00
  • 76464
  • 309