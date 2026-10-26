Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия

Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

  • 26 окт 2026 | 14:10
  • 1425
  • 0
Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

Намиращият се в криза френски гранд Марсилия е пратил нападателя си Кейлиан Абдала във втория отбор, пише местният вестник "Ла Прованс". Тимът е съперник на Левски в Лига Европа, като те ще се срещнат на “Велодром” на 26 ноември.

Според информация на медията треньорът Брюно Женезио е много разочарован от представянето на футболиста в мачовете срещу Щурм (Грац) в Лига Европа, загубен с 0:1, както и от срещата срещу Льо Авър в Лига 1, спечелена с 4:3. Наказанието се налага и заради поведението на Абдала извън терена. Наскоро във втория тим на Марсилия бе пратен и сенегалският нападател Фарис Мумбаня, който се представи много слабо в мача срещу Олимпиакос. Под прицел е и малиецът Нухум Камисоко, като Женезио заяви, че на младите играчи в тима им липсва смиреност.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

  • 26 окт 2026 | 14:00
  • 1426
  • 0
Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

  • 26 окт 2026 | 13:51
  • 2161
  • 0
Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

  • 26 окт 2026 | 12:55
  • 755
  • 0
Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

  • 26 окт 2026 | 12:51
  • 4716
  • 16
Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

  • 26 окт 2026 | 12:13
  • 1134
  • 0
Кукурея "изяде" напълно Ламин Ямал и това предопредели изхода на "Ел Класико"

Кукурея "изяде" напълно Ламин Ямал и това предопредели изхода на "Ел Класико"

  • 26 окт 2026 | 12:11
  • 6696
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 1681
  • 0
Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

  • 26 окт 2026 | 14:47
  • 2335
  • 3
Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

  • 26 окт 2026 | 13:12
  • 8584
  • 41
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 15669
  • 9
Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

  • 26 окт 2026 | 11:17
  • 9117
  • 16
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 16407
  • 48