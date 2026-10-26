Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

Намиращият се в криза френски гранд Марсилия е пратил нападателя си Кейлиан Абдала във втория отбор, пише местният вестник "Ла Прованс". Тимът е съперник на Левски в Лига Европа, като те ще се срещнат на “Велодром” на 26 ноември.

Според информация на медията треньорът Брюно Женезио е много разочарован от представянето на футболиста в мачовете срещу Щурм (Грац) в Лига Европа, загубен с 0:1, както и от срещата срещу Льо Авър в Лига 1, спечелена с 4:3. Наказанието се налага и заради поведението на Абдала извън терена. Наскоро във втория тим на Марсилия бе пратен и сенегалският нападател Фарис Мумбаня, който се представи много слабо в мача срещу Олимпиакос. Под прицел е и малиецът Нухум Камисоко, като Женезио заяви, че на младите играчи в тима им липсва смиреност.

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Снимки: Gettyimages