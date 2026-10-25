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Марсилия поведе с четири гола, но се наложи да трепери в края

  • 25 окт 2026 | 22:13
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Марсилия поведе с четири гола, но се наложи да трепери в края

Марсилия постигна трета поредна победа във френската Лига 1, след като надви Льо Авър с 4:3 у дома в зрелищен двубой от осмия кръг. Домакините поведоха с 4:0 след попадения на Си Джей Игън-Райли (5′), Тимъти Уеа (33′), Игор Пайшао (50′) и Химад Абдели (55′), но отпускане в края позволи на гостите да върнат интригата с голове на Джош Маджа (77′, 89′) и Мухамед Ндиайе (86′) и така марсилци се наложи да потреперят в заключителните минути на срещата, за да опазят трите си точки.

Марсилия откри резултата още в 5-ата минута, когато Игън-Райли се разписа с глава след центриране на Емерсон. В 33-ата минута Уеа удвои преднината на домакините след индивидуален пробив в наказателното поле.

В началото на втората част Марсилия нанесе още два удара. Първо Пайшао се възползва от подаване на Амин Гуири и направи резултата 3:0 в 50-ата минута, а пет минути по-късно Абдели се възползва от лошо изчистване на защитата на Льо Авър и отбеляза четвърто попадение.

Гостите обаче не се предадоха и в 77-ата минута Маджа намали от дузпа, отсъдена за нарушение на Уеа. В 86-ата минута Ндиайе се разписа отблизо, а само три минути по-късно Маджа отбеляза с глава за 4:3.

Въпреки напрежението в заключителните минути Марсилия удържа победата и събра 12 точки, с които се изкачи на 8-ото място в класирането. Тимът, който е сред съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа, се намира на четири точки от временния лидер Рен. Льо Авър остава последен, 18-и, с едва 2 точки и без победа от началото на сезона.

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Снимки: Gettyimages

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