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23 неща, които не знаете за Зак ЛиДей

  • 24 окт 2026 | 13:12
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Една от големите звезди на Апоел Тел Авив Зак ЛиДей е гостът на Sportal.bg в рубриката "23 неща, които не знаете за..." тази седмица.

Американският баскетболист застана пред нашата камера, за да демонстрира страхотното си чувство за хумор и да отговори на нашите предизвикателни въпроси.

Той сподели как прекарва свободното си време, какви видеоигри играе, кой е неговият герой в живота и защо.

Също така разкри и какво може да готви, което беше доста изненадващо, също така дали вярва в любовта от пръв поглед и какъв е неговият любовен език. Разбрахме какво има в хладилника му, къде предпочита да отиде на първа среща и още куп интересни неща за живота на ЛиДей.

Ако и вие искате да ги разберете, гледайте нашето видео!

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Снимки: Владимир Иванов

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