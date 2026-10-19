Звезда на Апоел проговори на български пред Sportal.bg

Отборът на Апоел Тел Авив играе домакинските си мачове от Евролигата в България вече втори сезон, а звездите на израелския гранд се опитват и да понаучат нещичко от нашия език.

Оказва се, че това съвсем не е мисията-невъзможно, поне за някои от тях. Такъв е случаят с един от новите играчи на "червените" Амир Кофи. Баскетболистът, който е носил екипите на Финикс Сънс и Милуоки Бъкс през последните сезони в НБА, реши че няма нищо лошо да научи нещо ново и изобщо не се притесни от нашата камера.

Поговорихме си с него, в интервю което ще видите съвсем скоро, а след това той повтори и няколко думи на български, с които всъщност се справи доста добре. Какво каза, вижте в нашето видео.

Припомняме ви, че Апоел приема Виртус Болоня в мач от 7-ия кръг на Евролигата тази сряда (21 октомври) в зала "Арена София" от 19:00 часа, а билетите за срещата са в продажба ТУК!

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Снимки: Владимир Иванов