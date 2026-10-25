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Дамян Колев и Лудвигсбург започнаха с чиста победа в Германия

  • 25 окт 2026 | 20:01
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Дамян Колев и Лудвигсбург започнаха с чиста победа в Германия

Либерото на България Дамян Колев и новият му клуб Барок Волейс МТВ (Лудвигсбург) започнаха с победа в германската Бундеслига. Колев и съотборниците му се наложиха у дома над ТВ Ротенбург с 3:0 (25:16, 25:22, 25:16) в среща от втория кръг, играна тази вечер.

В следващия кръг Лудвигсбург ще гостува на ВВК Волейс (Мюнхен). Мачът е в сряда (28 октомври) от 20,00 часа българско време.

Дамян Колев и Преслав Петков дебютираха в Германия, имаха и директен сблъсък
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Дамян Колев бе основно либеро на победителите и завърши с 58% позитивно и 50% перфектно посрещане при 12 обработени сервиса.

Тим Кьопфли бе най-резултатен за Лудвигсбург с 11 точки (1 ас, 42% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане), Ян Хубер и Мариус Бюхи добавиха по 9 точки за победата.

За тима на Ротенбург Даниел Шулиста и Йонас Енемарк приключиха със скромните 8 и 7 точки.

БАРОК ВОЛЕЙС МТВ (ЛУДВИГСБУРГ) – ТВ РОТЕНБУРГ 3:0 (25:16, 25:22, 25:16)

ЛУДВИГСБУРГ: Алфред Бринк 3, Мариус Бюхи 9, Бен-Симон Бонин 6, Тим Кьопфли 11, Ян Хубер 9, Максим Гюнтер 6 – ДАМЯН КОЛЕВ-либеро (Грегор Миге 2, Йона Дорнхайм).

Старши треньор: ПАТРИК ЩОЙЕРВАЛД

РОТЕНБУРГ: Теорен Бруйет, Никлас Лихтенауер 2, Давид Дорнауф, Даниел Шулиста 8, Киърън Робинсън-Дънинг 4, Филип Фридрих 2 – Мика Винсент Аман-либеро (Йонас Енемарк 7, Ерик Бранд 6, Яник Менке 2, Аурел Шпренгер 2).

Старши треньор: ЯН ШОЙЕРМАН.

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