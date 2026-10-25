Дамян Колев и Лудвигсбург започнаха с чиста победа в Германия

Либерото на България Дамян Колев и новият му клуб Барок Волейс МТВ (Лудвигсбург) започнаха с победа в германската Бундеслига. Колев и съотборниците му се наложиха у дома над ТВ Ротенбург с 3:0 (25:16, 25:22, 25:16) в среща от втория кръг, играна тази вечер.
В следващия кръг Лудвигсбург ще гостува на ВВК Волейс (Мюнхен). Мачът е в сряда (28 октомври) от 20,00 часа българско време.
Дамян Колев и Преслав Петков дебютираха в Германия, имаха и директен сблъсък
Дамян Колев бе основно либеро на победителите и завърши с 58% позитивно и 50% перфектно посрещане при 12 обработени сервиса.
Тим Кьопфли бе най-резултатен за Лудвигсбург с 11 точки (1 ас, 42% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане), Ян Хубер и Мариус Бюхи добавиха по 9 точки за победата.
За тима на Ротенбург Даниел Шулиста и Йонас Енемарк приключиха със скромните 8 и 7 точки.
БАРОК ВОЛЕЙС МТВ (ЛУДВИГСБУРГ) – ТВ РОТЕНБУРГ 3:0 (25:16, 25:22, 25:16)
ЛУДВИГСБУРГ: Алфред Бринк 3, Мариус Бюхи 9, Бен-Симон Бонин 6, Тим Кьопфли 11, Ян Хубер 9, Максим Гюнтер 6 – ДАМЯН КОЛЕВ-либеро (Грегор Миге 2, Йона Дорнхайм).
Старши треньор: ПАТРИК ЩОЙЕРВАЛД
РОТЕНБУРГ: Теорен Бруйет, Никлас Лихтенауер 2, Давид Дорнауф, Даниел Шулиста 8, Киърън Робинсън-Дънинг 4, Филип Фридрих 2 – Мика Винсент Аман-либеро (Йонас Енемарк 7, Ерик Бранд 6, Яник Менке 2, Аурел Шпренгер 2).
Старши треньор: ЯН ШОЙЕРМАН.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google