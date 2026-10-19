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Дамян Колев и Преслав Петков дебютираха в Германия, имаха и директен сблъсък

  • 19 окт 2026 | 19:56
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Дамян Колев и Преслав Петков дебютираха в Германия, имаха и директен сблъсък

Националите и юноши на Левски София Дамян Колев и Преслав Петков дебютираха в Германия, където през уикенда с участието на 8 отбора се проведе турнирът за Суперкупата на страната. В него световните вицешампиони от Филипините 2025 имаха директен сблъсък.

Либерото Колев премина това лято от шампионския състав на "сините" в Лудвигсбург. Центърът Петков пък подписа с Дюрен след един сезон в италианския Соренто.

Отборите на двамата записаха загуби в 1/4-финалите и след това се срещнаха в мач за разпределение на местата от 5-о до 8-о. Дамян Колев излезе победител, след като Лудвигсбург се пребори за 3:2. Преслав завърши с 6 точки (4 блока).

В спора за 5-ото място тимът на Колев отстъпи с 2:3 срещу Фрайбург и остана 6-и. В дуела за 7-ата позиция Петков игра силно за Дюрен при 3:1 над Нецхоперс и реализира 11 точки (8 блока!).

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