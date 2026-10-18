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Де Роси: До гениалния гол на Кастро не отстъпвахме на Рома

  • 18 окт 2026 | 03:54
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Треньорът на Дженоа Даниеле Де Роси заяви, че неговият отбор е оказал сериозна съпротива на Рома при гостуването на „Олимпико“ и единствено брилянтното индивидуално отиграване на Сантиаго Кастро е пречупило „грифоните“ при поражението с 0:2.

Завръщането в Рим винаги носи особен заряд за легендата на „вълците“, който по брой изиграни мачове за клуба отстъпва единствено на Франческо Тоти, а освен това за кратко бе и начело на тима. Неговите футболисти успяха да неутрализират домакините за дълги периоди от срещата, преди техничният прехвърлящ удар на Кастро и точното попадение на Емануеле Лули да решат изхода на двубоя.

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„Наясно сме с класата на Рома и приемаме поражението, но ако излизахме във всеки мач срещу по-силен противник с мисълта, че ще загубим, това щеше да е сериозен проблем“, коментира Де Роси.

„През миналия сезон съперникът отново беше по-солиден на хартия, но въпреки това успяхме да го победим. Смятам, че до 50-ата минута срещата беше напълно равностойна, преди да падне онзи невероятен гол на Кастро. Хареса ми борбеният дух на момчетата. Макар че това попадение ни разклати, останахме концентрирани и в мача до самия край", продължи бившият халф.

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„Преди почивката затваряхме пространствата много организирано и печелехме индивидуалните единоборства, което ни отваряше възможности в предни позиции. През втората част обаче се разтеглихме на терена, дадохме на Рома повече свобода с топката, а срещу такъв съперник всяка допълнителна секунда е решаваща“, добави специалистът.

„Разговарях с ръководството и смятам, че това представяне затвърждава правилната посока след победата над Фиорентина – не толкова като краен резултат, колкото като характер, отдаденост и игрово поведение. За всеки съперник ще подхождаме с различен план, но днес съм доволен от показаното от момчетата“, подчерта Де Роси.

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Снимки: Gettyimages

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