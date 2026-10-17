"Вълците" отново хапят, виртуозен гол зарадва "Олимпико"

Рома измести градския си съперник Лацио от второто място в Серия "А". Отборът на Джан Пиеро Гасперини победи с 2:0 гостуващия Дженоа и отново се доближи на две точки от водача Интер, който по-рано днес направи обрат при визитата си на Болоня.

Две дебютни попадения осигуриха успеха на "джалоросите". Сантиаго Кастро откри в 50-ата минута с брилянтно изпълнение, а в 77-ата се разписа и Емануеле Лули. През първото полувреме и двата тима уцелиха по една греда.

Рома не беше в лесна ситуация преди двубоя. "Вълците" трябваше да преодолеят огромното разочарование от драматичната загуба срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, а по-лошото е, че Гасперини не можеше да разчита на по-голямата част от титулярите си. Голмайсторът на тима Донийл Мален беше наказан, а Ману Коне и Пауло Дибала се контузиха срещу кралския клуб. Миле Свилар, Джанлука Манчини и Браян Кристанте също не са възстановени от травмите си.

Отсъствието на толкова много основни футболисти се усети в началните минути, когато в играта на "джалоросите" нямаше никакъв синхрон, а Дженоа органзира няколко опасни контри и не беше далеч от това да поведе. В 9-ата минута Стефан Ел Шаарауи можеше да накаже бившия си отбор, но Пиерлуиджи Голини изби в корнер. Милутин Осмаич също не спираше да тормози отбраната на Рома.

В края на полувремето домакините се активизираха. След центриране на Николо Пизили от корнер Леонардо Балерди засече топката с глава, но уцели напречната греда. Секунди по-късно Сантиаго Кастро реагира мудно в наказателното поле и пропусна да даде преднина на Рома. Дженоа отговори с мощен шут на Ел Шаарауи, който също се отби от гредата.

На старта на второто полувреме Рома успя да притисне съперника си в неговата половина. В 50-ата минута Кастро овладя топката след изпълнение на корнер и, обграден от няколко защитници на Дженоа, изключително елегантно копна топката и я прати в далечния ъгъл на вратата. Попадението беше първо за аржентинеца с екипа на "джалоросите" и помогна на отбора на Гасперини да установи желания контрол върху случващото се на терена.

Вторият гол за домакините падна в 77-ата минута. Матиас Соуле направи невероятен рейд от тъчинията до наказателното поле на Дженоа, като преодоля почти цялата защита на "грифоните". Аржентинецът комбинира със свой съотборник, който му върна топката. Удаът на Соуле се отклони от играч на Дженоа и попадна на крака на Емануеле Лули, който също откри головата си сметка за Рома.

Дженоа по никакъв начин не успя да отговори в минутите до края на срещата и остана в зоната на изпадащите с едва 4 точки. В следващия кръг тимът на Даниеле Де Роси ще посрещне Венеция, а Рома ще гостува на Наполи.

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Снимки: Gettyimages