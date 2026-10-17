Опашкар шокира Наполи, а Де Бройне пропусна дузпа

Последният в Серия "А" Венеция записа изненадваща победа с 1:0 при домакинството си на Наполи от седмия кръг на италианския елит. Така “крилатите лъвове” спечелиха още в дебюта на новия си наставник Давиде Никола и постигнаха първия си шампионатен успех през сезона.

“Аранчонеровердите” отбелязаха победното си попадение в 49-ата минута, когато Акор Адамс се пребори за топката с Амир Рахмани и се разписа с удар, който рикошира именно в защитника. Последваха цели 20 удара на неаполитанците към противниковата врата, но така и не успяха да преодолеят непробиваемия Филип Станкович, който завърши мача с впечатляващите девет спасявания. Най-блестящата му намеса дойде в 68-ата минута, когато вратарят улови изпълнената от Кевин Де Бройне дузпа, която беше отсъдена заради нарушение на Матиас Морено срещу резервата Расмус Хойлунд.

Venezia get their first win of the #SerieA season! 🔥 #VeneziaNapoli https://t.co/rZFWKWoSfe — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 17, 2026

След тази загуба Наполи остана на деветото място в класирането с актив от десет точки. Въпреки че спечели първите си три пункта, Венеция продължава да бъде на дъното, тъй като досега имаше шест поредни загуби.

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Снимки: Gettyimages