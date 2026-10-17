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Опашкар шокира Наполи, а Де Бройне пропусна дузпа

  • 17 окт 2026 | 18:33
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Последният в Серия "А" Венеция записа изненадваща победа с 1:0 при домакинството си на Наполи от седмия кръг на италианския елит. Така “крилатите лъвове” спечелиха още в дебюта на новия си наставник Давиде Никола и постигнаха първия си шампионатен успех през сезона.

“Аранчонеровердите” отбелязаха победното си попадение в 49-ата минута, когато Акор Адамс се пребори за топката с Амир Рахмани и се разписа с удар, който рикошира именно в защитника. Последваха цели 20 удара на неаполитанците към противниковата врата, но така и не успяха да преодолеят непробиваемия Филип Станкович, който завърши мача с впечатляващите девет спасявания. Най-блестящата му намеса дойде в 68-ата минута, когато вратарят улови изпълнената от Кевин Де Бройне дузпа, която беше отсъдена заради нарушение на Матиас Морено срещу резервата Расмус Хойлунд.

След тази загуба Наполи остана на деветото място в класирането с актив от десет точки. Въпреки че спечели първите си три пункта, Венеция продължава да бъде на дъното, тъй като досега имаше шест поредни загуби.

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Снимки: Gettyimages

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