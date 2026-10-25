Лагонегро спря Руси Желев и Реджо Емилия

Ринашита (Лагонегро) записа втора поредна победа в италианската Серия А2. Воденият от Валдо Кантор тим се наложи у дома над Конад (Реджо Емилия), с българския национал Руси Желев в състава, с 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) в среща от втория кръг.

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Първата част започна напълно равностойно, като съперниците вървяха точка за точка до 4:4. Домакините успяха да дръпнат в резултата с 8:5, но блокада на капитана Сигинолфи върна интригата. Силна атака по диагонала на Желев и блокада на Сантамброджо изравниха играта при 14:14. Въпреки силната серия и точката на Миан за 18:17, Лагонегро взе преднина в края на гейма благодарение на пайп от гръцкия си посрещач (22:18). Домакините си осигуриха четири точки за спечелване на частта и затвориха първия гейм при 25:20 след директна точка от сервис.

Вторият гейм стартира отлично за Реджо Емилия. След блокада на Арасомван гостите поведоха с 4:1, а Сигинолфи през центъра и отлична блокада на Шевалие увеличиха аванса на тима до 11:6. Успешна атака на Желев от зона четири и грешка в нападение на съперника доведоха до преднина от цели седем точки при 18:11 за Конад. Домакините обаче реагираха бързо и намалиха пасива си. Влязохлият като резерва Мадзон се разписа в атака за 20:17, но последва срив в играта на гостите и равенството бе възстановено при 20:20. Лагонегро завърши обрата за 22:21, а успешна атака на Пена от зона две оформи крайното 25:23 за домакините.

Третата част също предложи интрига от самото начало. Шевалие се отличи с отлична блокада при 7:9, а Сантамброджо демонстрира умения както в разпределянето, така и на блокада, спирайки атака на Пена за 13:15. Централният блокировач Балестра върна инициативата на Лагонегро за 18:14, но гостите не се предадоха. Удар на Миан и точкова блокада на Желев възстановиха равенството за 19:19. Във финалните разигравания обаче домакините отново се оказаха по-съобразителни, обърнаха ситуацията в своя полза и взеха гейма с 25:22, подпечатвайки крайната победа с 3:0.

Руси Желев стана втори по резултатност за Реджо Емилия с 11 точки (1 блок, 32% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане – +4). Българинът започна като титуляр и остана на полето през трите гейма.

Гаетано Пена бе най-резултатен за победителите с 20 точки (1 блок, 2 аса и 47% ефективност в атака – +6). Стефано Арменанте добави 12 точки, а Ставрос Мухлиас се включи от резервната скамейка с 10.

За Реджо Емилия Рикардо Миан реализира 15 точки (1 ас и 39% ефективност в атака – +6).

Следващото предизвикателство за Конад Реджо Емилия е гостуване на Свилупо Суд Палми. Срещата ще се проведе в събота, 31 октомври, от 16:00 часа в спортна зала „Мимо Сураче“ в Палми.

РИНАШИТА (ЛАГОНЕГРО) – КОНАД (РЕДЖО ЕМИЛИЯ) 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)

ЛАГОНЕГРО: Франческо Котарели 1, Гаетано Пена 20, Реджо Кочи 3, Стефано Арменанте 12, Козимо Балестра 5, Габриеле Тоньони 2 – Никола Фортунато-либеро (Ставрос Мухлиас 10, Марио Катинели Гулиелминети, Франческо Джакомини, Матео Салвадор, Алесандро Кинело, Леонардо Калети-либеро).

Старши треньор: ВАЛДО КАНТОР

РЕДЖО ЕМИЛИЯ: Филипо Сантамброджо 5, Рикардо Миан 15, РУСИ ЖЕЛЕВ 11, Мартен Шевалие 8, Мартинс Арасомван 4, Николас Сигинолфи 6 – Андреа Марини-либеро (Рикардо Мацон 1, Рикардо Албергини 1, Мартино Бигоци, Матео Сторки, Алесандро Сторки, Кристиан Бертацони, Алесандро Дзека-либеро).

Старши треньор: ТОМАЗО ДЗАНИ.

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