Изключителен Руси Желев! Реджо Емилия с драматичен обрат срещу Белуно

Волейболистите на Конад Реджо Емилия стартираха новия сезон по впечатляващ начин, след като спечелиха изключително оспорван двубой срещу Белуно в своята зала „ПалаБиджи“. Домакините показаха характер, наваксаха изоставане и стигнаха до краен успех с 3:2 (25:16, 20:25, 38:40, 25:23, 19:17) в петгеймова битка, изпълнена с обрати и напрежение.

Срещата започна по-добре за гостите от област Венето, но съставът на Реджо Емилия бързо намери верния ритъм и установи контрол. Със солидна игра на блокада и висока резултатност в нападение домакините натрупаха солиден аванс. Прецизното посрещане позволи разнообразна атака и постоянна преса върху съперника, което доведе до убедително затваряне на първата част при 25:16.

Белуно взе инициативата във втория гейм и водеше през по-голямата му част. Въпреки опитите на Конад да стопи разликата, гостите поддържаха предимство в атака. Силна серия на сервис за домакините намали пасива им само до една точка, но във финалните моменти състезателите на Белуно проявиха по-голяма хладнокръвност и изравниха резултата в геймовете.

Третият сет предложи истинско зрелище от самото начало. Домакините опитаха да се откъснат напред чрез сервис и ефективно нападение, но Белуно отвърна, разстрои посрещането на съперника и стигна до обрат. В крайна сметка се стигна до продължителна игра на нерви и надлъгване след 24-та точка, в която гостите надделяха след успешна блокада.

Равностойната игра продължи и в четвъртата част, като двата тима непрекъснато си разменяха водачеството. В решителната фаза Реджо Емилия нанесе съкрушителен удар от сервис линията, записвайки три поредни аса. Този мощен финален спринт донесе гейма на домакините и прати мача в тайбрек.

В решителната пета част Конад взе ранен аванс благодарение на блокадата и атаката си. Белуно не се предаде и отрази мачболи, пращайки и този гейм в продължение. В ключовите разигравания обаче тимът от Реджо Емилия запази концентрация и с точни атаки подпечата първата си победа за сезона.

Двубоят от първия кръг на Серия А2 за сезон 2026/2027 противопостави два отбора, които през миналата кампания се състезаваха в Серия А3. За домакините този мач бе завръщане в позната дивизия пред собствена публика и първи сериозен тест за новия сезон.

Конад започна в състав: Сантамброджо и Миан в основния диагонал, Шевалие и Желев като посрещачи, Арасомван и Сигинолфи в центъра, а Марини бе на позицията либеро. Белуно противопостави Тулоне на разпределителския пост, диагонал Балди, посрещачи Алик и Азаб, централни блокировачи Басо и Дзаноти, както и либерото Янели.

Гостите поведоха с 6:3 в първия гейм, но ефектна блокада на Желев възстанови равенството при 6:6. Сигинолфи също се отличи с блок в центъра за 12:10, а Желев технично отигра през блокадата за 18:13. Миан увеличи разликата с нова успешна блокада за 20:13. Отличното посрещане на Марини даде възможност на Шевалие да отбележи пайп за 23:15, след което Миан осигури геймбол (24:15), а Желев сложи точка на частта при 25:16.

Във втория сет Белуно поведе с 6:4. Желев записа точка по диагонала за 6:10, а Шевалие намали изоставането до 10:12. Миан реализира от задна линия за 13:16, но гостите отново се откъснаха при 21:16. Ас на Шевалие върна интригата за 18:21, а силното му представяне на сервис доближи домакините на точка от съперника (20:21). В заключителните разигравания Алик изведе Белуно до геймбол с атака по правата (24:20), след което Басо реализира през центъра за 25:20 в полза на гостите.

Началото на третата част премина точка за точка (4:4), преди директна точка от начален удар на Арасомван да даде аванс на Конад при 8:6. Домакините продължиха с добрата игра в нападение и увеличиха преднината си до 12:9.

Волейболистите на Конад Реджо Емилия записаха изключително драматичен успех с 3:2 над Белуно Волей в среща, изпълнена с непрестанни обрати и продължителни оспорвани разигравания.

След като си размениха по един гейм в началото, двата тима сътвориха истински спектакъл в третата част. Сервисът на Азаб затрудни сериозно посрещането на домакините и Белуно успя не само да навакса изоставането си, но и да поведе с 18:16. Страхотна блокада на Реджо Емилия и технично отиграване на Миан възстановиха равенството при 22:22. Сантамброджо донесе геймбол за Конад с нова отлична блокада при 24:23, но развръзката се превърна в истински маратон. Шевалие с успешна диагонал и първо темпо на Арасомван държаха домакините в играта, докато Миан реализира няколко ключови атаки блок-аут. В крайна сметка гостите от Белуно показаха по-здрави нерви и затвориха изтощителния гейм при невероятното 40:38 след успешна блокада.

Четвъртият гейм стартира с мощна блокада на Желев. Гостите отговориха с ас на Тулоне и стабилна игра в нападение, като успяха да се откъснат с три точки преднина при 18:15. Реджо Емилия не се предаде, а в заключителните минути на сцената излезе Желев. Той първо намали пасива в атака, а след това реализира изумителна серия от 3 поредни аса, с които обърна резултата от 21:23 до 25:23 и прати сблъсъка в тайбрек.

Решителната пета част предложи битка точка за точка от самото начало. Блокада и прецизна къса диагонал на Желев дадоха ранен аванс на домакините, подкрепени от силни атаки на Миан от втора линия и по правата. Желев изведе своя тим до мачбол при 14:12, но след грешка от сервис на Балди резултатът стана 15:15. В инфарктния край Шевалие пое отговорността и с две безпощадни отигравания срещу противниковата блокада сложи точка на спора за 19:17, подпечатвайки триумфа на Конад Реджо Емилия с 3:2.

Следващото предизвикателство пред Конад е гостуване на Ринашита Лагонегро. Двубоят ще се проведе в събота, 24 октомври, от 18:00 часа в зала „Паласпорт Вила Д'Агри“ в Марсиковерете.

КОНАД РЕДЖО ЕМИЛИЯ - БЕЛУНО ВОЛЕЙ 3:2 (25:16, 20:25, 38:40, 25:23, 19:17)

КОНАД РЕДЖО ЕМИЛИЯ: Мартин Шевалие 25, Рикардо Миан 21, РУСИ ЖЕЛЕВ 30, Николас Сигинолфи 8, Филипо Сантамброджо 3, Мартинс Арасомван 6 - Андреа Марини-либеро (Рикардо Албергини, Рикардо Мадзон, Алесандро Сторки, Мартино Бигодзи, Алесандро Дзека, Матео Сторки, Кристиан Бертацони).

Старши треньор: ТОМАСО ДЗАНИ

БЕЛУНО ВОЛЕЙ: Калоджеро Тулоне 3, Енрико Басо 12, Андреа Балди 18, Андреа Дзаноти 10, Ахмед Азаб 20, Карли Алик 21 - Никола Янели-либеро (Франческо Корадо 1, Матео Модзато, Пиетро Мелато, Марко Кантагали, Филипо Бортолето, Андреа Полако, Джовани Тозато-либеро).

Старши треньор: ВИНЧЕНЦО МАСТРАНДЖЕЛО.

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