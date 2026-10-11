Драма в последната обиколка реши най-голямото състезание в Австралия

Екипажът на Дик Джонсън Рейсинг в състав Броуди Костеки и Тод Хейзълууд грабна победата в тазгодишното издание на легендарното състезание „Батърст 1000“. Успехът дойде след феноменален обрат в последната обиколка, когато доскорошният лидер Антон Де Паскуале остана без гориво 6 километра преди финала.

Пилотът на Тим 18 изчерпа бензина си на правата „Маунтийн, което отвори пътя към победата на Костеки, който го преследваше. Второто място на почетната стълбичка заеха Уил Браун и Скот Пай от Трипъл 8, а трети финишира тандемът на Мат Стоун Рейсинг – Зак Бейтс и Арън Сетън.

Can you believe this has happened twice now? 🤯 #RepcoSC #Supercars #Bathurst1000 https://t.co/4OIWZp2XBm — Supercars (@supercars) October 11, 2026

През по-голямата част от надпреварата Костеки и Хейзълууд диктуваха темпото на пистата. Спокойният ход на събитията обаче бе нарушен при предпоследното спиране в бокса, когато забавяне при смяната на спирачките смъкна екипът на DJR на петата позиция.

В решителните минути Костеки успя да си пробие път покрай Браун в 155-ата от общо 161 обиколки. Малко след това шампионът Чаз Мостарт катастрофира със своята Тойота Супра, което наложи първото излизане на колата за сигурност за деня пет обиколки преди финала.

No better feeling 👟 #RepcoSC #Supercars #Bathurst1000 https://t.co/5XpSLwYw3s — Supercars (@supercars) October 11, 2026

Това даде ход на финален спринт от 3 обиколки към карирания флаг. Де Паскуале водеше пред Бейтс, Костеки, Браун и Джак Льо Брок. Веднага след рестарта Костеки изпревари Бейтс в завоя „Мъри“, като грешката на Бейтс позволи и на Браун да спечели позиция.

В челото Де Паскуале успя да отвори аванс от две секунди и половина. В последната обиколка обаче колата му внезапно намали скорост на „Маунтийн Стрейт“. Костеки и останалите пилоти го задминаха с лекота, оставяйки го неподвижен на трасето.

„Справяхме се великолепно до предпоследния бокс и тази смяна на спирачките. Както винаги съм казвал, планината сама избира своя победител. Днес определено разполагахме с най-бързия автомобил и съм изключително горд от целия отбор. Този Мустанг вървеше като по релси. Не мога да повярвам, че спечелихме в Батърст с номер 17!“ – заяви Костеки, който кара със състезателния номер на основателя на тима Дик Джонсън.

A huge blow for the race leader 🤯 #RepcoSC #Supercars #Bathurst1000 https://t.co/Tpo4fUejI0 — Supercars (@supercars) October 11, 2026

Това е втори съвместен триумф на „Батърст 1000“ за Костеки и Хейзълууд след успеха им през 2024 година с тима на Еребус Моторспорт.

„Преминахме от дъното до самия връх в рамките на около 40 секунди. След онзи кошмарен бокс се молехме за кола за сигурност. Когато я видяхме, Броуди караше на абсолютния предел в последните обиколки. Беше плашещо дори да се гледа мониторът, защото той изстискваше абсолютно всичко от колата“, добави Хейзълууд.

Safety car called, five laps to go! #RepcoSC #Supercars #Bathurst1000 https://t.co/ZmXFnT6nhu — Supercars (@supercars) October 11, 2026

Ключовият момент в състезанието за Костеки настъпи в 124 обиколка, когато той влезе в бокса от първа позиция с преднина от цели 20 секунди пред Де Паскуале. Екипът реши да смени спирачните дискове и накладките. Демонтажът мина гладко, но поставянето на новия преден десен диск се превърна в проблем и коства на екипажа цели 27 секунди забавяне. Само в рамките на едно спиране в бокса Костецки се свлече от първото до петото място. Оттам до края Костеки трябваше да атакува на пълна газ, за да спечели, както и направи.

The Great Race is underway! 1000km to crown @supercars racing immortality. Head over to RACER Network/RACER+ to watch the Bathurst 1000. 📺 https://t.co/5nccTGENIw — RACER Network (@RACER_Network) October 11, 2026

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Снимки: Gettyimages