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Хорхе Мартин пропуска 16-то състезание за две години

  • 24 окт 2026 | 20:25
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Хорхе Мартин получи медицинска забрана и няма да стартира в утрешната Гран При на Австралия в MotoGP заради контузията на дясната китка, която получи след падането си в спринта на „Филип Айлънд“ тази сутрин.

Хорхе Мартин с контузия, пропуска Гран При на Австралия
Хорхе Мартин с контузия, пропуска Гран При на Австралия

За испанския пилот това ще бъде първи пропуснат старт за настоящия сезон, но общо 16-ти такъв откакто той премина в Априлия в началото на 2025 година. В дебютната си кампания с марката от Ноале испанецът участва в само седем от проведените 22 надпревари заради серия от контузии, започнала още в самото начало на предсезонната подготовка.

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Хорхе Мартин след тежкия инцидент: Жив съм, това е най-важното!

Тези травми не позволиха на Мартин да защити световната титла, която спечели в Прамак Дукати през сезон 2024. През тази година ситуацията се обърна и Мартинатора реално беше единственият от водещите пилоти, който не пропусна нито едно от първите 17 състезания за кампанията.

Марко Бедзеки вдъхна кураж на Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP
Марко Бедзеки вдъхна кураж на Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP

Това обаче ще се промени утре рано сутринта българско време и е много вероятно да коства шанса на пилота на Априлия да се бори с Марк Маркес за титлата. След събитията от днес сутринта, световният шампион е лидер в класирането с аванс от 10 точки пред Мартин и 50 пред Марко Бедзеки, като теоретично преднината на Маркес може да достигне 35 пункта след надпреварата на „Филип Айлънд“.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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