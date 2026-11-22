Лион повали Лил в дебюта на новия си треньор, Монако отново стъпи накриво

Лион постигна една от най-важните си победи от началото на сезона във френската Лига 1, след като се наложи с 1:0 при гостуването си на Лил в дербито от 11-ия кръг. Успехът на "хлапетата" дойде при официалния дебют на новия старши треньор Карлос Висенс, който замени напусналия в посока Спортинг (Лисабон) Пауло Фонсека.

Двубоят на стадион „Пиер Мороа“ започна равностойно, като и двата отбора изпитваха затруднения в завършващата фаза. Лил имаше териториално предимство в определени периоди, но гостите постепенно започнаха да създават по-опасните положения. В 37-ата минута Корентен Толисо отправи силен удар от дистанция, който принуди вратаря Берке Йозер да се намеси. Три минути по-късно Лион откри резултата. След разбъркване в наказателното поле Мадс Бидструп се ориентира най-добре и изпрати топката във вратата на домакините.

Само две минути след попадението гостите организираха нова опасна атака, завършила с гол на Ърнест Нуама. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР заради нарушение срещу вратаря на Лил.

През второто полувреме Лион продължи да създава опасности, като Нуама пропусна отлична възможност да удвои преднината. Постепенно домакините увеличиха натиска си, а появилият се след почивката Аясе Уеда бе близо до изравняване, но вратарят Доминик Грайф се намеси решително. До края Лион запази крехката си преднина и се поздрави с ценни три точки. Победата изкачи отбора на четвъртото място с 20 точки, само на една зад втория Лил.

Монако продължи негативната си серия, след като завърши 1:1 срещу Оксер. Това бе шести пореден шампионатен двубой без победа за футболистите на Филипе Луис.

Домакините започнаха по-активно и създадоха няколко положения, но вратарят Пол Нарди се намеси успешно при опасни удари на Такуми Минамино. В 29-ата минута Оксер изненадващо поведе. Ромен Февр отправи великолепен удар с левия крак от над 20 метра и изпрати топката в ъгъла на вратата на Лукас Храдецки.

След попадението Монако продължи да атакува, но отново срещна сериозни затруднения при завършването на положенията си. Нарди направи още едно важно спасяване след удар на Матис Аблин. През второто полувреме домакините увеличиха натиска си и все пак успяха да избегнат поражението. В 82-рата минута Едан Диоп възстанови равенството и оформи крайното 1:1.

Въпреки спасената точка Монако продължава да се отдалечава от челните позиции, като отборът няма победа в първенството от края на септември.

Брест постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Страсбург. Успехът дойде при дебюта на новия наставник Витор Матош.

Ланс и Тулуза завършиха 1:1 в другата среща от съботната програма.

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Снимки: Imago