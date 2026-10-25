Джордж Ръсел: Квалификацията вървеше добре до третата фаза

Джордж Ръсел направи разочароваща квалификация преди Гран При на САЩ, след като се класира едва шести, докато съотборникът му Андреа Кими Антонели спечели полпозишъна на „Пистата на Америките“.

Британецът пое отговорност за резултата си, признавайки, че е направил две слаби обиколки в решителните 13 минути на битката за полпозишъна. Свидетелство за това е факта, че във втората част на квалификацията той завъртя тур, който беше по-добър от този, който му донесе шестото място.

Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

„Честно казано, квалификацията вървеше добре до момента, в който стигнахме до третата фаза. Ако трябва да съм напълно откровен, просто направих две слаби обиколки и затова се озовахме на тази позиция. Кими свърши страхотна работа.



„Мисля, че можех да бъда в челната тройка. Обиколката ми във втората фаза беше с две десети и половина по-бърза от тази, която успях да направя в третата. Очевидно това не беше достатъчно добро представяне от моя страна“, коментира Ръсел.



„Мисля, че ни очаква дълго състезание, а тук, в Остин, могат да се случат много неща. Стратегията също играе важна роля, така че все още имаме възможности“, добави той.

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Снимки: Gettyimages