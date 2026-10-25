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Барселона е фаворит в първото Ел Класико за сезона

  • 25 окт 2026 | 06:15
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Барселона е фаворит в първото Ел Класико за сезона

Днес футболният свят отново насочва поглед към Барселона, където на "Спотифай Камп Ноу" предстои големият сблъсък от 10-ия кръг в Ла Лига. От 22:00 часа каталунците посрещат вечния си съперник Реал Мадрид в двубой, който може да има голямо значение в битката за титлата.

Воденият от Ханзи Флик тим на Барселона се намира в безупречна серия в първенството. Каталунците заемат първо място с 27 точки след девет победи от девет мача и впечатляваща голова разлика 39:9. Реал Мадрид се намира на трета позиция в подреждането с 21 точки (седем победи и две загуби, при голова разлика 23:9), на 6 пункта зад лидера.

В последния си мач Барселона допусна първо поражение за сезона, отстъпвайки с 2:4 на Пари Сен Жермен в Шампионската лига, но преди това в шампионата разгроми Бетис с 5:2 и надигра Хетафе с 3:0. В турнира на богатите каталунците спечелиха и гостуването си на Галатасарай с 4:1.

Реал Мадрид влиза в двубоя в серия от четири поредни победи във всички турнири. "Белите" спечелиха последните си две срещи в ШЛ срещу РБ Лайпциг с 4:1 и Рома с 4:3, а в Ла Лига надиграха Севиля с 4:1 и Виляреал с 1:0. Единственото скорошно поражение за "лос бланкос" бе от Атлетико Мадрид с 1:2.

И двата щаба имат сериозни кадрови проблеми преди дербито. В състава на Барселона контузии изваждат от сметките полузащитника Дани Олмо, който бе заменен при поражението от ПСЖ поради травма в лявото бедро, както и защитника Ерик Гарсия. Крилото Рууни Барджи също е извън строя заради скъсани коленни връзки.

В лагера на Реал Мадрид най-сериозният отсъстващ е Винисиус Жуниор, който изтърпява наказание от четири мача след получения червен картон в двубоя с Виляреал. Извън състава на столичани поради контузии са и бразилското крило Родриго, както и защитниците Раул Асенсио и Ферлан Менди.

Атаката на Барселона разчита изключително много на Рафиня, който води при голмайсторите в Ла Лига с 12 попадения през сезона, и младата звезда Ламин Ямал, добавил 8 гола и 6 асистенции. При гостите основната заплаха в предни позиции е Килиан Мбапе, който има 9 гола в шампионата.

В последните пет преки срещи между двата тима Барселона има предимство с 4 победи срещу 1 за Реал Мадрид. В най-скорошния двубой от Ла Лига през май 2026 г. каталунците спечелиха с 2:0 у дома. Освен това, Барселона надделя над съперника с 3:2 на финала за Суперкупата на Испания през януари 2026 г. и с 3:2 след продължения на финала за Купата на краля през април 2025 г., докато Реал Мадрид записа успех с 2:1 през октомври 2025 г.

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Снимки: AI

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