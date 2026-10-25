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Христина Първанова спечели многобоя на Държавното първенство по художествена гимнастика категория „Б“

  • 25 окт 2026 | 01:47
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Христина Първанова спечели многобоя на Държавното първенство по художествена гимнастика категория „Б“

Христина Първанова от Виктория-Перник стана шампионка в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория „Б“, което се провежда в Стара Загора.

Тя събра сбор от 40.275 точки. Среброто взе Светла Валева от Силвия с 39.400, а третото място е за Християна Лесова от Теа Денс с 39.175 точки.

На обръч титлата заслужи Светла Валева с 20.675 точки. Втора е Християна Лесова с 20.400, а Христина Първанова   допълни тройката с 20.350. На лента златото отново е за Христина Първанова с 19.925, пред Ванеса Алексиева от Виктория-Перник с 19.850 и  Александра Димитрова от Елизабет-Ритмика с 19.450.

В отборното класиране Виктория-Перник 1 е шампион със 79.375 точки. Второто място зае Силвия 1 със 77.600, а Илиана 1 е на трета  позиция със 73.775.

Снимки: БФХГ

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