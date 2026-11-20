Две българки ще играят на "Ирина Делеану Къп" в Букурещ

В Букурещ започна 25-ото издание на престижния международен турнир по художествена гимнастика "Ирина Делеану Къп".

България ще бъде представена от Анастасия Пономаренко и Радина Стоянова, които ще защитават националните цветове в отборната надпревара при девойките, родени през 2011 - 2012 г.

Двете ни гимнастички ще покажат своите композиции в рамките на двата състезателни дни.

В събота, 21 ноември, Радина Стоянова ще играе на обръч, а Анастасия Пономаренко на топка. На следващия ден Пономаренко ще покаже съчетанието си с бухалки, а Стоянова ще представи лентата си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google