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Близо 500 грации участват на Държавното в категория "Б" в Стара Загора

  • 21 окт 2026 | 11:07
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Близо 500 грации участват на Държавното в категория "Б" в Стара Загора

Близо 500 състезателки от 65 клуба от страната ще участват на Държавното първенство по художествена гимнастика - индивидуално, категория „Б“, което започва днес в Стара Загора и ще продължи до 25 октомври. Надпреварата ще се състои в Общинската спортна зала „Стара Загора“, съобщиха от Община Стара Загора.

Първенството в отделните възрасти се организира от Българската федерация по художествена гимнастика и старозагорския клуб „Импала“.

В първия ден на килима излизат девойките старша възраст, които ще представят съчетания с обръч и топка. Състезателната програма започва в 9:30 ч., а награждаването е предвидено за 16:45 ч. От 17:00 ч. ще се проведе треньорски семинар с участието на Боряна Калейн, Марияна Памукова, Бранимира Маркова, Християна Тодорова, Невяна Владинова и Теодора Стоянова.

Официалното откриване на първенството е насрочено за 22 октомври от 13:50 ч. В четвъртък и петък ще се състезават момичетата до 9 и до 11 години, а през почивните дни - девойките младша възраст и жените. Последните състезания и награждавания са предвидени за 25 октомври.

Главен съдия на първенството е Марина Грозданова, а заместник-главен съдия е Божидара Рачева.

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